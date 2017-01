La dorada generación del 37

Juan A. Medina / EFE

La vida y obra de este sexteto dorado de Hollywood compuesto por Jane Fonda, Jack Nicholson, Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Warren Beatty y Anthony Hopkins ocuparía numerosas páginas de la historia del cine. Entre todos suman una decena de ”scar, además de una treintena de nominaciones.

De ellos se va a hablar mucho y bien este año que comienza 2017, además de haber dejado para la historia del séptimo arte, entre todos, más de 300 películas.

Beatty y Nicholson.

De Warren Beatty (Richmon, Virginia, 30 de marzo 1937) se hablará de sus redondos ochenta años que va a cumplir y se le recordará por el ”scar que consiguió como director por “Reds” (“Rojos, 1981), además de las cinco veces que fue nominado a la famosa estatuilla, y de brillantes actuaciones como en “Splendor in the Grass” (“Esplendor en la hierba”, 1961), “Bonny y Clyde” (1967), junto a Faye Dunaway, “Dick Tracy” (1990) o “Bugsy” (1991), por citar algunas de las películas en las que trabajó.

La última producción en la que participa es “Rules Don’t Apply”, que dirige y protagoniza, una historia basada en la figura del magnate Howard Hughes, estrenada el pasado noviembre en Estados Unidos, donde vuelve a compartir protagonismo con su esposa Annette Bening como ya hiciera en “Bugsy” y en “Love Affair” (“Un asunto de amor”, 1994).

En la filmografía de Warren Beatty siempre sobresaldrá “Reds”, que dirigió y protagonizó y por la que consiguió su único ”scar, como mejor director.

De Nicholson será el momento de recordar sus tres ”scar : “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (“Alguien voló sobre el nido del cuco”, 1976); “Terms of Endearment” (“La fuerza del cariño, 1983”) y “As Good As it Gets” (“Misión imposible”, 1998).

También otros títulos como “Easy Rider” (1974), “Chinatown” (1974),”The Shining” (“El resplandor, 1980), ”The Postman Always Rings Twice” (“El cartero siempre llama dos veces, 1981).

Freeman y Hoffman.

Nicholson cuenta con más de un centenar de filmes en su haber, entre ellos “The Bucket List” (“Ahora o nunca”, 2007), que protagonizó junto a Morgan Freeman, otro de los grandes de la generación del 37 que cumple ochenta años dos meses después.

Nacido en Memphis (Tennessee), el 1 de junio de 1937, Freeman ha sido calificado como un extraordinario actor protagónico y secundario, “capaz de llenar de apacible carisma cada una de sus interpretaciones”, como fue halagado el pasado mes de febrero al recibir el galardón Chaplin que concedía la sociedad de cinematografía del Lincoln Center de Nueva York.

De Freeman destacan sus interpretaciones en “Million Dollar Baby”, por el que ganó el ”scar al mejor actor de reparto (2004), y las películas por las que consiguió cuatro nominaciones a la famosa estatuilla: “Street Smart” (“El reportero de la calle 42”, 1987), “Driving Miss Daisy” (“Paseando a Miss Daisy”, 1989), “ The Shaw-shank Redemption” (“Cadena perpetua”, 1994) e “Invictus” (2009).

El veterano actor sigue muy activo como se demuestra por sus últimos trabajos: “London Has Fallen”, “Now You See Me 2” y “Ben-Hur”, estrenada en 2016, y “Going in Style” que llegará a las pantallas en abril de 2017.

Menos activo se muestra Dustin Hoffman (Los Ángeles), que el ocho del ocho (agosto) cumplirá los 80, aunque su fama y talento siguen siendo reconocidos internacionalmente, como el premio al mejor actor que recibió el pasado 21 de noviembre en la 44 edición de los Emmy Internacional por su papel en “Road Dahl’s Esio Trot”, película que rodó en 2015.