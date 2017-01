¿Amal y Clooney esperan gemelos?

Los Ángeles

El diario libarés Daily Star, que cita fuentes cercanas a la abogada, ha hecho saltar la liebre: George Clooney y su esposa Amal podrían estar embarazados y, además, esperarían gemelos.

De confirmarse la información, la pareja, de 38 y 55 años y casados hace dos años, serían padres en marzo pues ella estaría ya de seis meses.

La buena nueva acabaría con los rumores de divorcio que les han perseguido en los últimos tiempos. Los bebés serían fruto de un tratamiento de fertilidad que, según las mismas fuentes, el matrimonio habría comenzado este verano.

Desea ser padre

George Clooney ya ha manifestados en varias ocasiones su deseo de ser padre, pero también ha habido rumores anteriores que resultaron ser falsos. Otras fuentes apuntan a sus diferencias de postura en cuanto a tener (ella) o no (él) hijos como detonantes de su supuesta crisis matrimoniaL.

Falta todavía la confirmación oficial de los voceros del actor y la abogada, pese a que el Daily Star es un medio muy cercano a la familia de la esposa de “Mr. Clooney”.

Lo cierto es que el actor llevaba 21 años de soltero y que las relaciones no le faltaron: coleccionó una larga lista de nombres, con mujeres que parecían tener algunas características en común. Pero luego llegó Amal, que, según parece, hizo añicos las certezas que hasta ese momento tenía George: tan firme fue la abogada que el famoso actor terminó en el altar.

Amal, a su vez, es una abogada conocida por sus luchas en defensa de los derechos humanos. Ahora estaría a punto de tener éxito en la aparentemente “misión imposible” de ampliar la familia de George, quien en más de una ocasión y hasta hace no mucho parecía no querer saber nada de pañales.

UN HIJO NO ERA PRIORIDAD

CONTRADICCIONES

En mayo de 2015, la estrella de Hollywood afirmó que un hijo “no era una prioridad”, pero pocas semanas después dio marcha atrás y contó que él y su mujer se estaban tomando un tiempo para pensar. Tampoco hay que dejar de lado una biografía no autorizada de dos periodistas, Malle Brun y Amelle Zad, para quienes la historia de amor George-Amal es en realidad una historia de intereses: se casaron y unieron sus caminos porque al unir sus fuerzas pueden lograr objetivos que no están en condiciones de alcanzar solos. No es que no están enamorados, sino que decidieron juntarse para llegar mas lejos.