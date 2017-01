En defensa de su género

Pachico Tejada

Santo Domingo

Paula Ferry es una de las caras jóvenes con que cuenta el cine dominicano. Como mujer le preocupa la forma en que es tratado su género en las películas que se producen en nuestro país.

La actriz se queja de que la filmografía nacional cuente todavía con pocos roles protagónicos en manos femeninas. “Siento que a la mujer la representan como un complemento que puede guiar al hombre al bien o al mal”, comenta Ferry, quien está consciente de que ellas también, las heroínas, pueden dar un personaje con pantalones.

La intérprete de películas como “María Montez, la película”, de Vicente Peñarrocha, y “Código Paz”, de Pedro Urrutia, entiende que aquí hay muchas actrices, contrario a lo que oye decir constantemente en el medio en que se de-sempeña.

Esto último ha provocado, según considera, que muchos productores descarten buscar rostros nuevos y usen a las figuras conocidas a la hora de hacer una película, pero que hay mucho talento que espera ser explotado. De que esto suceda Ferry culpa a que el cine local aún está más interesado en hacer dinero. “Estamos todavía en el momento en que queremos un cine diferente, pero queremos vender más de lo que queremos crear”, comenta Ferry, al entender que se debe hacer un progreso en este punto.

Con una vida en la que ha estado presente en el mundo del teatro desde que tenía seis años, entiende que mucha gente espera grandes cosas de ella, pero no se deja presionar, ya que es su camino y lo hace a su manera.

En la actualidad Ferry se encuentra en Estados Unidos realizando estudios de actuación en la New York Conservatory for Dramatic Arts, por tres años. Pero esto no impedirá que esté en producciones de cine o de teatro en nuestro país de vez en cuando. “Espero volver con un proyecto en verano con teatro”.

(( Detalles

Próximos proyectos cinematográficos

Este año Paula Ferry aparecerá en dos películas: “Love Kills”, que es la tercera colaboración del realizador Félix Limardo con el periodista Huchi Lora, y en la que participa el actor norteamericano Bruce Davidson (“X-Men”, Bryan Singer). En esta película Ferry interpreta a Alba. “Me gustó porque le refleja a la juventud lo que debe y no hacer”, comenta, ya que según expresa, su personaje está ciegamente enamorada de su novio (interpretado por el mexicano Octavio Pizano) y se olvida de amarse a ella misma.

La otra cinta es “El hombre que cuida”, de la joven cineasta Amelia del Mar Hernández. Recuerda que le dijeron que era muy joven para este rol, sin embargo audicionó cinco veces. “Y cada vez que hacía una me enamoraba más y más del papel”, dice al hablar de Beliza, el personaje de una joven a la que le gusta jugar con los sentimientos ajenos.