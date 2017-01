Franco de Vita conquistado por la bachata dominicana

Santo Domingo

Conquistado por uno de los ritmos que identifican la República Dominicana, la bachata, el cantante venezolano Franco de Vita confesó a la comunicadora Dafne Guzmán que está aprendiendo a bailar este ritmo.

“Sé bailar un poquito de bachata, pero estoy aprendiendo”, dijo en La Entrevista Christmas Edition, que culmina este domingo 8 de enero a las 10:30 de la noche por Teleantillas.

Para él, la canción, “Dónde está la vida”, le encajaba que podía soportar una base de bachata, por lo que, continuando con el ritmo, reveló que realizó una canción en este género a dúo con el dominicano Prince Royce.

“Hablando con Prince hicimos otra bachata, que no llegamos a poner en el álbum, se llama, “Y tú te vas”, en cualquier momento saldrá a la carrera. Prince es un tipazo, es bastante maduro a pesar de ser tan joven”, señaló.

El más reciente disco del cantautor se denomina “Libre”, su primer álbum de estudio desde hace ocho años disponible en formato físico y digital, que presentó el pasado mes de octubre, en él se inspiró para hablar de la libertad que están anhelando en su natal, Venezuela.

“No he podido hablar claro de la situación, por no herir, tal vez por no meterme en problemas, pero la cosa tiene que cambiar. No es posible que tengamos a la gente sufriendo de esa manera”, dijo.

Hace poco más de un año que el intérprete de famosos temas como: “Te amo”, “Te veo venir soledad” estuvo en República Dominicana, al pensar en el país dice que lo primero que le llega a la cabeza es: la gente.

“Tienen algo diferente a la gente del Caribe; en España por ejemplo, el dominicano se diferencia por el hablao, son muy atentos contigo, se pasa bien en dominicana”, expresó.

La Entrevista Christmas Edition, inició el primero de diciembre y durante la temporada contó con entrevistas especiales a los destacados, Ricardo Montaner, quien dijo que estaría realizando una escuela en Samaná, lugar donde compró una residencia; así como David Bisbal quien adelantó para este nuevo año le espera una gira por México, Latinoamérica en la que espera poder visitar el Caribe y desde luego, República Dominicana.

El especial incluyó entrevistas con: Francisco Pancho Céspedes, La Relevación Colombiana Manuel Medrano, y Héctor Acosta el Torito, en exclusiva desde las Vegas Nevada, pasó resumen a un 2016 lleno de éxitos.

Además los exponentes urbanos Jacob Forever, Cosculluela y De la Ghetto, compartieron sus anhelados deseos para el 2017, entre anécdotas y recuerdos de como pasaban la época de navidad.