Modelo dominicana inicia campaña para obtener recursos y representar al país en el Miss Universo

Santo Domingo

La Miss República Dominicana Universo 2016, Sal García, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para poder asistir este 10 de enero al Miss Universo y representar al país en el certamen que se celebrará el 29 del presente mes, en Manila, Filipinas.

A través de la página “Give Forward”, Rosalba García Abreu, nombre real de la modelo, explica que necesita la ayuda del público porque “la empresa privada no me ha apoyado” y que no cuenta con el patrocinio del Gobierno.

“He hecho todas las gestiones posibles y no tengo recursos aunados a días de tener que partir a la competencia y me faltan muchas cosas. Es imprescindible y necesario tener los recursos para poder representar a mi país a la altura que merece y alcanzar mis metas”, se lee en el mensaje con el que García, de 24 años, motiva a las personas a donar.

En el extenso y emotivo mensaje, Sal explica sus orígenes en el municipio Maimón como parte de una familia “sin grandes recursos pero de grandes valores y muchos sueños”. Luego de contar cómo llegó hasta Miss RD recuerda que fue víctima del “más grande y cruel ‘bullying’ en la historia en mi país” y aclara que la organización ha hecho esfuerzos para conseguir el dinero necesario, pero que no lo han logrado.

La meta es recaudar 10 mil dólares, de los cuales 7,800 ya habían sido donados al mediodía de hoy por dominicanos y extranjeros que se han solidarizado con la reina de belleza.