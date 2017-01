Jochy Santos rechaza presentar Premios Soberano 2017

Walkiria Saldaña

Santo Domingo

Jochy Santos es una de las propuestas claves para presentar los Premios Soberano 2017. Sin embargo, es una sugerencia que él públicamente rechazó. Según su parecer, en el país existe mucho talento joven que ha demostrado ser capaz de realizar un buen trabajo, pudiendo hasta llegar a igualar a los veteranos.

“Me alegra la propuesta, pero debo decir que no. Hay una cantidad de jóvenes en nuestro país que tienen el deseo y talento para hacer un trabajo de esta naturaleza, que no es menos cierto es uno de los espectáculos que más se ven en República Dominicana”, expresó durante el programa de radio “El Mismo Golpe” que se transmite por la emisora Zol 106.5.

El comunicador recordó que ha realizado este trabajo en unas cuatro o cinco ocasiones en diferentes años de la entrega del galardón más importante que tiene la República Dominicana, en el que se premia lo mejor del arte y el espectáculo local.

Los organizadores del premio, la Asociación de Cronistas de Arte y Cervecería Nacional Dominicana, todavía no han informado oficialmente quiénes conducirán la ceremonia en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Las propuestas de nombres como el de Jochy vienen de expertos, cronistas de arte, programas o portales digitales.

Santos añadió que "hay una serie de elementos modernos, códigos, tecnología "que muy bien pueden manejar los productores con gente joven que conecta realmente con lo que está pasando" en el mercado. "Tengo muchos nombres en mi cabeza, pero no los voy a mencionar para que no se me escape ninguno”.

Según una encuesta realizada y de la que el Santos hizo mención, hasta la tarde de ayer, él tenía un 75% de aceptación por parte del público.