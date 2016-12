Papel de la mujer latina crece en hollywood

Walkiria Saldaña

walkiria.saldana@listindiario.com

Santo Domingo

De la misma manera como ha crecido la industria cinematográfica han aumentado las posibilidades para los talentos latinos, especialmente para la mujer. Con el paso de los años actrices como Zoe Saldaña, Sofía Vergara, Salma Hayek, Gina Rodríguez, entre otras se han posicionado en Hollywood, abriendo paso para los nuevos actores y actrices latinos.

En su visita a LISTÍN DIARIO, Alexandra Rosario, actriz dominicana radicada en Estados Unidos destacó la apertura que ha dado la ciudad de Los Ángeles a los latinos dentro del séptimo arte.

“Me siento muy contenta de que ahora más que nunca hay una gran apertura a los latinos en Hollywood. Actualmente se promueve mucho la diversidad con personas que han roto tantas barreras como Sofía Vergara, lo que ha logrado romper con todos los precedentes”, expresó Rosario.

Sin embargo, añadió que “en Los Ángeles hay una concentración tan grande de actores que a veces eso lo hace más difícil que en otras ciudades, pero a la vez es donde hay más oportunidades”.

La mujer latina en Hollywood

Según lo destacado por Rosario, el papel de la mujer dentro del séptimo arte ha experimentado cambios importantes, pues se han dejado un lado los papeles de mujer sufrida que representaban las latinas, por mujeres exitosas y fuertes. “Se ha elevado gracias a esto el estatus de las féminas latinoamericanas”.

FAMILIA

Desde muy pequeña Alexandra Rosario soñaba con ser actriz, hasta que luego de terminar su carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se marchó a Estados Unidos en el 2008 para formarse en la actuación. Rosario recuerda que con 6 años de edad pensaba en convertirse en una gran actriz, pero su familia no estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, actualmente dice que “ellos (su familia) me apoyan y están felices de la manera en que me he aferrado a conseguir ese sueño”. La mayor barrera que ha tenido que enfrentar ha sido estar lejos de su familia y seres queridos.

PROYECTOS

En sus años de carrera ha participado en más de 20 proyectos fílmicos. Y actualmente participa en la película “California Dreams”, en la que es una de las protagonistas. Este filme “muestra la historia de cuatro chicas que se van a Los Ángeles a triunfar en el mundo del espectáculo. Las jóvenes en su mismo deseo por alcanzar sus sueños, terminan tomando decisiones incorrectas que las llevan hasta un mundo oscuro”, explicó la actriz. Al ser un proyecto independiente, se enfoca en mostrar la parte cruda y difícil que se vive en el día a día a medida que se persigue ese sueño en la ciudad de Los Ángeles, mostrando los hechos de una manera más real. Además ya tiene un nuevo proyecto para este 2017, titulado “Chicos de alquiler”. Una serie de comedia para televisión que empezará a ser filmada a principio del próximo año.