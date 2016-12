El 2017 será recibido a ritmo de merengue

Walkiria Saldaña

walkiria.saldana@listindiario.com

Santo Domingo

Tres grandes representaciones de merengue se volverán a reunir en un mismo escenario, luego de 27 años, para llevar al público dominicano y todo el que se dé cita a verles, lo mejor del género que representa a República Dominicana.

Johnny Ventura, Wilfrido Vargas y el Conjunto Quisqueya están listos para presentar el concierto bailable “Los monarcas del merengue”, el próximo sábado en Hard Rock Live, Blue Mall a partir de las 10:00 de la noche.

Durante la rueda de prensa ofrecida el pasado martes, el artista Wilfrido Vargas destacó ante los medios que no será una simple fiesta, sino más bien un evento para recordar que el merengue es de los dominicanos y sigue vivo.

“Lejos de lo natural de una fiesta de fin de año, lo que queremos es a través de la alegría y cultura gozosa que representa al pueblo dominicano decirle al 2017 que estamos aquí, somos invencibles y vamos a lograr el deseo de que nuestra música, el merengue, es capaz de llenar todos los salones porque es nuestra bandera nacional en términos de baile”, expresó Vargas.

Entre sus declaraciones a la prensa no descartó la posibilidad de realizar colaboraciones con otros merengueros para el año que se aproxima, lo que confirmó al mencionar: “Johnny y yo tenemos unas cositas planificadas ya”, con las que también buscan alzar el género que tanto se ha cuestionado en los últimos meses del año.

“El hecho de que nosotros estemos juntos aquí, le dice al mundo que el merengue como deseo del nuevo año va a llenar las expectativas y exigencias que nos hacen todos los dominicanos cuando preguntan qué pasa con el ritmo”, comentó.

El show contará con una “hora loca” para que el público tenga más opciones de disfrutar, entre otras sorpresas. Todos los exponentes coincidieron al comentar que se sienten muy felices de volver a reunirse en un mismo escenario luego de tanto tiempo sin hacerlo. Además, de destacar la labor que ha realizado “El Caballo Mayor” desde sus inicios en el merengue.

Johnny Ventura comentó a LISTÍN DIARIO que para el 2017 seguirá trabajando de la mano de su hijo Jandy Ventura y regalando música al público.

“Vamos a seguir haciendo música. Justamente Jandy no pudo venir porque está trabajando el nuevo tema que sacaremos en los primeros días de enero. No vamos a parar de hacer merengue, no vamos a parar de hacer música”, dijo Ventura.

Entre risas, el veterano merenguero dijo que el de nombre su nuevo tema es “A las mujeres le gustan los viejos”.

Ventura aprovechó para informar que el espectáculo de su 60 aniversario en la música será llevado a escenarios internacionales.