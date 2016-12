Miralba Ruiz destapa su lado más sexy

Redacción de Entretenimiento

Miralba Ruiz sorprendió de manera agradable a sus 203 mil seguidores en Instagram al publicar una imagen en la que destapa su lado más sexy.

La foto llevaba ayer miércoles más de dos mil “me gusta” y 80 comentarios. Ahí se le ve con un colorido y sensual bikini o traje de baño de dos piezas, con tonos rosas y flores, mientras parte de su rostro lo cubre con unos fabulosos lentes de sol.

Los comentarios comenzaron a fluir entre admiración, aprobación y extrañeza.

Roberto Bejaran25 le escribió: “Que belleza de mujer. Gloria a Dios”. En ese tenor hubo muchos comentarios.

Cristina Cruz Silverio le anotó: “Eres una excelente comunicadora y siempre te has cuidado en la foto se va algo más que el bikini...verifica eso”.

Para Anabel Nuñez, la foto es “muy linda pero no parece haber sido tú quien subiera esa foto. I can't believe”.

Noris_25 escribió: “No acostumbro a comentar pero no me parece que eso fue de ella subir esas fotos”.

Así los más de 80 comentarios se fueron entre elogios y críticas.

Miralba omitió ofrecer a LISTÍN DIARIO algún comentario sobre la motivación de la foto.

OTRAS VECES

No es la primera vez que Miralba luce sus encantos. En el verano pasado causó sensación entre sus seguidores con lo que se denominó “el bikinazo del verano”.

Aunque mucha gente la ve como una mujer muy seria y rígida, Miralba Ruiz asegura que tiene su lado vibrante como todo el mundo, que sale en el momento preciso en que tiene que salir. En entrevistas pasadas con LISTÍN DIARIO mencionó que lo que escucha la gente sobre ella es de mucho peso por su responsabilidad como comunicadora, por lo que mantiene una actitud de respeto.

“También mucha gente se sorprende de mi tatuaje (una flor que lleva en la pantorrilla derecha), pero yo también tengo mi parte rebelde, lo que pasa es que en mis inicios me vi en esa vorágine de calendarios, destapes y escándalos, pero no me sumé porque no soy así; entonces la gente me ve muy seria”, comentó en una entrevista pasada.