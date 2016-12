Silver retomará su carrera

Richard Hernández

Santo Domingo

Después de permanecer cuatro días, nueve horas y 47 minutos cantando, el dominicano Carlos Silver tendrá que esperar tres meses para que las oficinas del récord Guinness, en Estados Unidos y Reino Unidos, certifiquen la hazaña que hasta el momento ostenta el hindú Sunil Waghmare, quien duró cuatro días y nueve horas cantando.

Mientras tanto, el joven intérprete retomará su carrera y para el 2017 anuncia la presentación de un concierto, al que ha dado por título “Gracias”, el cual será producido por Alberto Zayas, quien fuera el productor del montaje de “RD canta por Guinness” y quien además se encargará de manejar su carrera.

Recordó que la noche del pasado 15 de diciembre, luego de lograr la meta, minutos después habló algunas incoherencias. “Perdí un poquito la ubicación, la coherencia. Mientras iba hablando debía pararme y retomar las ideas”.

Confesó que estuvo consciente de las incoherencias al hablar, porque sabía que serían parte de las secuelas por haber cantado casi cinco días sin parar.

Dijo que fue objeto de estudio, mientras realizaba el reto, por parte de la Universidad de los Alpes suizos, “Ellos (investigadores de la universidad) aseguran que maté muchas neuronas y células en mi cerebro, pero eso tiene un efecto regenerativo”, puntualizó.

Explicó que otras de las consecuencias que podría haber sufrido sería un infarto y por ende perder la vida. “Gracias a Dios ningunas de las dos sucedieron”.

Logística

Carlos adelantó que debido un problema de logística, el cual no especificó: “Nosotros no pudimos tener los jueces a tiempo aquí en el país. Realmente fue una situación que se nos escapó”.

Sin embargo, agregó que como tienen el mecanismo “totalmente autorizado, y válido de Guinness de aporte de evidencias (filmaciones), todo lo que soporte tu estancia ahí, la certificación por testigos, por firmas y un reloj cronometrado para comparar que estuviste ahí”, son las pruebas que enviaron a las oficinas del récord Guinness ubicadas en Estados Unidos y Reino Unido.

“Todo está certificado, grabado 24/7. Habían dos cámaras grabando y esas evidencias se envían y luego las chequean y después te dan la aprobación”, manifestó.

Silver dijo que el personal del Guinness se toma tres meses para certificar el récord, pero puede ser, indicó que dependerá de la rapidez con la que trabajen. “Si las evidencias son irrefutables y son fáciles de chequear”.

Agradece apoyo

Expresó que aunque espera la “certificación” que es lo que vale mundialmente, el hecho de haber sido certificado por el apoyo que recibió de los dominicanos le da más que un reconocimiento.

“Me llevé una gran satisfacción. Te soy honesto, no me hace indiferente pero ese certificado lo voy a colgar en mi sala. Pero la satisfacción que tengo me la llevo en el corazón de cada persona”.

SATISFECHO DEL RESPALDO

Agradecido. “Todo el cariño, es una muestra de que solo necesitamos voluntad y amor por lo que hacemos, todo es posible en unidad, porque solo no hubiese podido lograrlo”.

ALBERTO ZAYAS, SERÁ SU MÁNAGER

Carrera. “De ahora en adelante Alberto Zayas manejará mi carrera, él ha construido todo esto que disfruto junto a ustedes”.

EL JUEZ EN AMÉRICA LATINA

Certificación. Ralph Hannah es la persona con la que ha tenido contacto antes y durante la hazaña.