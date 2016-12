Fallece el guitarrista de Status Quo

AP/Gregory Katz

Londres

El compositor y guitarrista británico de hard rock Rick Parfitt, que tuvo durante décadas varios éxitos con la banda musical Status Quo, falleció el sábado en España. Tenía 68 años.

El músico murió a causa de una severa infección en un hospital en Marbella, España, dijeron en un comunicado su representante, Simon Porter, y su familia.

"Nos devasta de veras anunciar que el guitarrista de Status Quo, Rick Parfitt, ha fallecido hoy a la hora del almuerzo", se dijo en el comunicado, en el que se pedía respeto para la intimidad de la familia y la banda musical.

Parfitt estaba hospitalizado desde el jueves debido a complicaciones de una lesión previa en un hombro derivada de una caída, según el comunicado.

El músico tenía intención de convertirse en solista después de que dejara de viajar con la banda debido a quebrantos de salud, entre ellos un infarto cardiaco a principios de año, agregó.

Status Quo, formado en la década de 1960, se ganó legiones de devotos seguidores al paso de los años. La asociación de Parfitt con Francis Rossi sacaba chispas en el escenario y en las grabaciones de estudio.

Ambos eran más famosos en Gran Bretaña pero tenían admiradores en decenas de países.

Parfitt era famoso por su estilo agresivo que a menudo tocaba con su distintiva guitarra blanca Fender Telecaster de 1965 o con otros modelos similares.

El músico escribió algunas de las canciones más conocidas de Status Quo como "Whatever You Want" y "Backwater."

La banda musical indicaba en su página de internet que Parfitt era conocido como "The Womorr", siglas de "the wild old man of rock and roll" (viejo hombre desenfrenado del rock and roll). Sin embargo, agregó que al paso de los años Parfitt había pasado de "wild" (desenfrenado) a "mild" (moderado).

La banda participó en uno de los conciertos más grandes de la historia cuando abrió el espectáculo Live Aid en 1985 en Londres. Interpretó una versión de "Rockin' All Over the World" que dejó delirante a la multitud.

Parfitt se hizo viejo al paso de los años, lo que era notorio en su cara, pero conservaba su larga cabellera rubia, su ropa de vaquero y su estilo de rock-and-roll sin límites.

El músico bajó un poco de ritmo después de una cirugía de cuádruple baipás coronario que le practicaron en 1997, pero participó en giras con la banda hasta este año, cuando dejó de viajar debido a un ataque cardiaco.

Parfitt pasaba su tiempo en España y Londres.

Según Porter, sobreviven a Parfitt su esposa, Lyndsay, y cuatro hijos: Tommy, Lily, Rick Jr. and Harry.