Un año que va, otro que llega

Pachico Tejada

pachico.tejeda@listindiario.com

Ya se ha estrenado la última película de producción nacional.

“Catastrópico”, de Jorge Hazoury, cierra un 2016 en el que la producción ha seguido su marcha con la proyección de unos 20 largometrajes entre cintas de ficción y documentales. Un año que pese a que el cine de ficción no ha sido el de mejor calidad (salvo sobre todo, “A orillas del mar”, de Bladimir Abud, y “La familia Reyna”, de Tito Rodríguez). Decepciones como “Loki 7”, de la dupla Ernesto Alemany y Miguel Yarull, o cursilerías como “Flor de azúcar”, de Fernando Báez, y “Girasol”, de Dilia Pacheco Méndez, no opacaron el repunte que tuvo el cine documental estrenado este año. Para el año entrante se espera mucho cine local y desde ya se anuncian las primeras que llegarán en enero, “Azul magia”, de Mentes fritas (escrita por Cristian Mojica y dirigida por Yoel Morales) que llegará el 5, y “El plan perfecto”, de Roberto Ángel Salcedo, el 17. Otros títulos pendientes, pero sin fecha de estreno, son “Cinderello”, de Alfonso Rodríguez, “A Dios que me perdone”, de Ángel Muñiz, “Mañana no te olvides”, de José Enrique Pintor “Pinky”, “Patricia, el regreso de un sueño”, de René Fortunato, “El corte”, de Félix Germán, “La otra Penélope”, de Bladimir Abud, y y “Luis”, de Archie López, entre muchas otras.