Aventuras: Una película “a lo americano”

Pachico Tejada

Santo Domingo

La película “Catastrópico” cierra el año fílmico dominicano. Lo primero que ha de saber el espectador es que pese a que es de factura local la estructura de este filme está emparentado más con el cine de Hollywood (o de Bollywood, como ha declarado su productor, Víctor Dumé) que con el que se ha hecho aquí.

Esto porque la cinta, escrita y dirigida por Jorge Hazoury, cuenta, por un lado, con efectos visuales propios del cine comercial estadounidense (explosiones, persecuciones arriesgadas, destrucción de automóviles, accidentes aéreos) y por el otro porque historias como la narrada aquí han sido presentadas antes en el referido cine americano.

De hecho, los problemas que a los que tiene que enfrentarse la actriz Audrey Swanson (cuyo nombre es una mezcla de dos importantes estrellas reales del cine: Audrey Hepburn y Gloria Swanson), personaje que interpreta Brie Gabrielle, quien viene al país para rodar una película, pero que es secuestrada en un plan orquestado por su productor, recuerdan los de “Six Days Seven Nights”, que realizó en 1998 Ivan Reitman.

En aquella, la editora (Anne Heche) de una revista de modas que está de vacaciones es transportada en una avioneta cuyo piloto interpreta Harrison Ford, caen al mar cerca de una isla desierta en la que vivirán todo tipo de peligros.

Si bien es cierto que es una historia “a la americana”, cuya protagonista es estadounidense, tiene la sorpresa de William “El Mulain” Liriano, alma de la historia y quien mantiene “la dominicanidad” en esta cinta que está hablada en un gran porcentaje en inglés.

Liriano teje un personaje que aporta el lado humorístico en la catástrofe que viven la actriz famosa y su asistente, Pedro, que interpreta el cantante Johnny Sky.

Esta es una historia del cine dentro del cine, que hurga en elementos propios de lo que pasa en la producción fílmica local, en la que es coherente (ha sucedido y sigue sucediendo) que llegue una estrella del cine mundial a rodar una película en nuestro país, pero además bromea con situaciones como la piratería.

También usa adecuadamente recursos técnicos en el lenguaje de la trama (la escena de la visualización de una película de Audrey Swanson en un celular, que luego sonará).

No es pretenciosa. No quiere dar una lección. No acude al chiste tonto y su intención es que el espectador se pase un buen rato con una película de acción, aventura en tono de humor que muestra la diversidad a la que está llegando el cine realizado en este país.

FICHA TÉCNICA

Título: “Catastrópico” Guion y dirección: Jorge Hazoury Fotografía: Claudio Chea Música: Amaury Sánchez Dirección de arte: Natalia Veloz Vestuario: Nesmary López Sonido: BolívarGómez Reparto: Brie Gabrielle, Johnny Sky, William “El Mulain” Liriano, Jimmy Jean-Louis, Héctor Acosta, Carasaf Sánchez, Vladimir Acevedo, Ken Clement, Antonio Melenciano, Franklin Jr. Romero y Luis Minervino.