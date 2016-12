Santa Clauss no siempre dio los regalos esperados por los famosos

Leanne Italie / AP

Nueva York

A veces Santa no cumple todos los deseos de los niños, hay regalos que son muy esperados pero nunca aparecen debajo del árbol de Navidad. Otras veces entrega regalos que están equivocados, como le pasó a Will Smith.

“Mi hermana recibió un hornito eléctrico en vez de mí”, dijo al promover su película “Collateral Beauty”.

“No sé por qué no le dan hornitos a los niños. Los chicos deberían poder cocinar. Esa fue una verdadera tragedia de mi infancia, que mi hermana recibió el hornito y yo no”, bromeó Smith.

En el caso de Jennifer Aniston, quien es una de las protagonistas de la comedia “Office Christmas Party”, el regalo imposible fue una Barbie, o al menos una parte de la Barbie. La cabeza, para ser más exactos.

“¿Sólo la cabeza?”, preguntó su compañero de elenco Jason Bateman.

Aniston: “Sí, el busto, te acuerdas, el pelo le crecía, podías sacar el pelo y cortarlo, ponerle maquillaje”.

Bateman todavía no estaba convencido: “¿Entonces era un busto de tamaño natural?”

“Sí”, respondió Aniston.

La actriz Lily Collins también tuvo un problema con Barbie: “Quería un Jeep de Barbie, pero nunca lo tuve”.

En el caso de la estrella country Kelsea Ballerini fue algo artístico.

“Cada año mi mamá y yo íbamos a ver ‘El Cascanueces’’’, recordó.

“Nunca he contado esta historia antes, pero cada año deseaba uno de esos grandes tutús, esos lisos con lentejuelas, así que un año le escribí una carta a Santa muy seria y muy bien escrita en la que decía: ‘Santa, voy a explicarte algo’’’, recordó.

“Necesito un tutú porque he ido a ‘El Cascanueces’ como siete años seguidos y mi apellido es Ballerini, soy prácticamente una bailarina y necesito un tutú’. Pero no me lo trajeron”.