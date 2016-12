El Nene La Amenazzy tras un 2016 lleno de problemas se desahoga

Enrique Medina

Santo Domingo

A pocos días de terminar el año 2016, el artista urbano El Nene La Amenazzy se desahoga tras vivir estos 12 meses cargado de éxitos musicales, pero colmado de desdichas y problemas que según él fueron “malos entendidos”.

Durante una entrevista en el segmento “Alofoke sin censura”, habló de todos los casos que enfrentó con artistas, empresarios y otras personalidades del género.

“Todo lo que me pasó en cuanto a mi mal manejo es producto de mi inmadurez y hoy en día lo reconozco; hay veces que yo pienso que a mí me llegó esto como muy temprano, no me esperaba nada de lo que está pasando, ya muchas cosas me cambiaron, yo diría que es cosa del trabajo. Al menos, a medida que pasan los días voy aprendiendo cosas que en verdad desconozco que quizás la saben otros artistas pero yo tengo que aprenderla por un error o que me la enseñe otro” dijo.

En cuanto a todas las cosas que se le atribuyen como el no colaborar con artistas, dijo que el responsable de que ese rumor esté en las calles es “nada más y nada menos que el maestro Alofoke, la muralla”.

“Cuando yo dije una vez en una rueda de prensa que los artistas que querían grabar conmigo tenían que esperar su tiempo, no era porque no quería, sino porque era lento en el sentido de grabar un tema, yo me tomaba mi tiempo, pero ya no, eso era lo que mal interpretaba las cosas, porque yo quería grabar con todos, pero ya entendí la rapidez del negocio” indicó.

Con respecto al “remix” con Arcángel en la “La chanty”, su canción más exitosa, expresó que el tema duró mucho para salir porque no sentía un apoyo de corazón del artista puertorriqueño.

“Me sentía como usado como que no sentí el apoyo de la canción, no lo vi como que lo hizo de una manera que me satisfaga, porque tu ver un artista de ese calibre en tu pista es el final” expresó.

Pero a pesar de estos y otros tropiezos dice que está trabajando para mejorar muchas cosas como “cambios en mi vida personal tanto como el negocio. Creo que este 2017 va ser de muchas bendiciones, vamos hacerlo bien porque tuve muchos inconvenientes”.

Ofendido por declaraciones

No grabaría con Crazy

El Nene La Amenazzy reveló que con el único artista con el que no grabaría un tema es con Crazy Design por las declaraciones que este hizo en un escenario del Cibao.

“No lo haría con él porque una vez dijo unas cosas de mí, solo por un mal entendido de una foto que yo no me tiré en una actividad de una emisora, había que pasar por una cabina donde había varias personas lo cual nunca se me informó y después que terminé de cantar me fui, y Crazy se llenó de odio, por eso y dijo lo que dijo. Y me pidió disculpas y las acepté y todo, pero personalmente me hirió” explicó.

Señaló que desde su inicio en la música guarda mucho respeto por Black Point gracias al apoyo y los consejos que le daba.