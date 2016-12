Marel es un ‘animal creativo’

Ramón Almánzar

ramon.almanzar@listindiario.com

Santo Domingo

Marel Alemany tiene metas claras para el 2017, un año en el que combinará sus facetas de creativo publicitario, cantautor y director de cine.Su reactivación en la música será lo primero. De hecho, ya tiene en fase de grabación el primer tema que lanzaría: “Tu guerra y la mía”, una bachata fusionada.

Su empeño en la música romperá ese silencio que vino tras dos fantásticos discos, “De papel” (2006) y “Carne” (2009), que le regalaron títulos sonoros para sus seguidores: “Carne”, “Lucecita”, “Palabras en el aire”, “La crisis del amor”, “Dame lucha” (feat. Vakeró), “Llévatelo todo”, “Contra la indiferencia”, “Nada” y “Genio de los acantilados”, entre otros.

“Me he motivado a presentar cosas nuevas el año que viene. Tengo muchas canciones compuestas, que estoy grabando ahora. No voy a lanzar un disco, sino que iré lanzando las canciones a medida que las vaya grabando para no tener que hacer esperar mucho tiempo al público. Cuando lancemos todas las canciones haremos un recopilatorio”, adelantó a LISTÍN DIARIO.

Las nuevas formas de promover canciones lo tienen esperanzado en que ahora será diferente. El hecho de estar en la era digital, “uno tiene que ser rápido y la conexión con el público es mucho más directa a través de esta plataforma”.

Su ausencia de la música solo la suplen algunos conciertos al año. En el 2016 programó cuatro, todos en Casa de Teatro, dos de ellos en este mes de diciembre. El último será esta noche, a partir de las 10:00.

Su actividad artística estuvo en un limbo porque, entre otras razones, hace cinco años se encontró con una crisis generalizada de las disqueras.

“A mí me tocó lanzarme como artista en esa época en la que las disqueras no habían definido, y todavía no lo han hecho, cuál era su rol”, expresó.

Por suerte, para los cantautores como él han ido surgiendo otros medios de distribución de música que cuando él comenzó no existían.

“Eso a mí me permite ahora mantenerme independiente, no necesitar una disquera, y poder lanzar mi música para el público que valora lo que yo hago, que no es un público masivo, aunque sí creo que mis canciones pudieran ser populares”, comentó.

Lo que pasa, agregó, es que ahora mismo hay mucho ruido mediático aquí. “No hay emisoras que pongan música local frecuentemente, de mi género. Cuando saqué De Papel estaban tres emisoras que me sonaban: la X, Radio Listín y La Nota Diferente, y la gente escuchaba mis canciones, pero ya eso no existe. Y en la otra radio hay que pagar payola, aunque ni eso te asegura sonar”.

Para lograr que sus temas se peguen, anotó, tendría que hacerse un esfuerzo conjunto de muchos artistas, como sucedió con el género urbano.

En este último lustro, Marel también se volvió más familiar. Se casó con la comunicadora Dania Lora, con quien tiene una hija. Y se involucró con su carrera de director creativo de importantes comerciales para la televisión.

Para el 2017 ese panorama cambiará. Luego de presentar su primer sencillo, dirigirá el videoclip.

Marel buscará que la gente lo vea en otra faceta “porque el trabajo que hago como director, creativo, no sale mucho a la luz porque la gente no sabe cuáles son los comerciales que yo he hecho”.

(( No teme confundir al público

Marel Alemany no teme confundir al público cuando anuncia que reactivará su carrera musical y a la par seguirá como creativo publicitario y dirigirá su primera película.

“Yo soy un animal creativo. Soy una persona que me gusta estar creando continuamente. Ese es mi motor. Es lo que me mueve. Cuando hago música lo hago con esa motivación. Cuando hago cine por igual. Entiendo que no se va a generar un conflicto en el público”, sostuvo.

Además, no necesariamente el mismo público que consuma su música va a ir a ver sus películas, explicó. Aunque aclaró que sería lo ideal. “Estoy tranquilo. Al final lo hago por mí, porque lo necesito (explorar todos los talentos que Dios le dio)”.

El cantautor, de 39 años, está entusiasmado con el concierto de esta noche en Casa de Teatro. “Necesitaba estos encuentros. El público me pide constantemente que no deje de cantar y presentarme. Vuelvo con muchas ganas”.