“No nos podemos quedar en los años 80”

Aníbal Bravo, quien ha sido uno de los pilares del merengue en República Dominicana, decidió activarse aún más en la música luego de escuchar los comentarios que surgieron sobre el ritmo dominicano, sobre todo en lo referente a que está en crisis.

“Cuando escuché el ruido del merengue me activé más en la radio y los medios, porque entiendo que todavía puedo dar muchísimo más a la música dominicana. El merengue es de nosotros, por eso me molesta que mucha gente del medio estén acabando con el género y no le den apoyo”, expresó a LISTÍN DIARIO.

Según sus propias palabras “llegó un momento en que los artista nos acomodamos”. En ese sentido comentó que es ahora en que el género que fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, debe reinventarse y los artistas añadirle nuevos colores.

“No nos podemos quedar en los 80’s. Es un legado que se hizo con mucho sacrificio y se queda para la historia. Debemos ponerle nuevos colores al ritmo, pero que siga siendo merengue”, puntualizó.

Relevos y difunsión

Son semanas y semanas de escuchar y muchos preguntarse ¿qué ha pasado con los relevos en el merengue? Ante esta cuestionante, Bravo comentó a este diario que “eso del relevo nos lleva a la misma coherencia de lo que hemos hablado, es por falta de apoyo”.

Explicó que “los relevos no lo hacen las orquestas, sino los inversionistas de la industria. Ya no existen las disqueras y actualmente tenemos un monstro con el que competimos: el internet y todos los géneros que en él aparecen”.

En ese sentido destacó que él apoyo más de 20 relevos dentro de la música en los años de los 80 y que “el relevo debe hacerse él y los medios deben apoyarlos”. Algunos de esos artistas son: Bobby Rafael, Jochy Hernández, Féliz Cumbé, Tony Bravo, Ileana Reynoso y otros.

Bravo, que aún se mantiene trabajando en favor del ritmo que identifica a los dominicanos, reveló que en los últimos años se le han perdido los temas que ha grabado, por falta de difusión.

Esto así, porque son muy pocas las estaciones de radio que lo pautan y pese a que no ha dejado de grabar, sus temas no se sienten. “A mí se me están perdiendo mis temas, todos los merengues que estoy grabando, por la falta de difusión”.

El artista añadió que “nunca me he ido del merengue, siempre he estado activo con mi orquesta”.

Anécdotas

Entre comentarios sobre temas referentes a la música nacional del país, fue inevitable para Bravo recordar aquellos años que lo llevaron hasta donde se encuentra hoy, siendo llamado como un pilar del merengue en la República Dominicana.

“Doy gracias a Dios todos los días porque me dio dos talentos que muchos quisieran tener, me dio el regalo de nacer artista y deportista. Y ambos roles los cumplí, uno como pelotero profesional del equipo del Licey y el otro como músico”, expresó.

Bravo recordó que ambas disciplinas fueron heredadas de su familia, pues su padre y abuela fueron muy buenos jugadores de béisbol en su pueblo natal, Las Matas de Farfán. Pero también su madre, padre y abuelo eran buenos músicos, de quienes aprendió desde los 5 años a tocar instrumentos como guitarra, acordeón, saxofón, piano, entre otros.

SIGUE TRABAJANDO EN LA MÚSICA

Nuevo merengue

Aníbal Bravo expresó a LISTÍN DIARIO que “el que es artista de nacimiento, no músico, eso no lo deja nunca. La música no tiene edad”, por eso continúa trabajando dentro de la industria musical.

Bravo está estrenando el merengue “Me liberé”, interpretado por Henry, Chevil y el propio Aníbal.

“Me liberé”, con letra y música de Aníbal Bravo, es un merengue romántico, pero con una música alegre y divertida.

El merenguero destacó que está trabajando en este tema para que no se le pierda, como ha ocurrido con los demás que ha lanzado en los últimos años, y luego trabajar en una nueva producción.

“El Comandante” como es conocido, pegó canciones como “El gatito”, “Llorona”, “La revancha”, “La suegra”, “El gritico”, , “No tengo dinero”, “Mía”, y otros.