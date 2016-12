Con planes de... llegar a china

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo

Explosiones, persecuciones de autos a gran velocidad, escenas aéreas y más explosiones, es lo que se ha dejado ver en el tráiler de “Catastrópico”, ópera prima de Jorge Hazoury que llega a las salas de cine dominicanas desde mañana.

Estos elementos no son frecuentes en el cine de factura local y salvo unas cuantas excepciones (“El sistema”, de Humberto Espinal, de 2006; “Morir soñando”, de Josh Crook, 2014; Código Paz, Pedro Urrutia, de 2014; “Oro y polvo”, Félix Limardo, 2015) se han atrevido con el cine de acción, algo casi exclusivo de las producciones de Hollywood y rara vez realizado en Iberoamérica.

Pero las intenciones de esta película no son conformarse con el público del patio, sino que pretende volar más allá de nuestro continente. “Andamos buscando un poco Bollywood, y sí un poco aspiracional: atraer a un grupo de gente que por una cosa u otra no va al cine porque ya no cree en el producto local”, ha declarado Víctor Dumé, productor de esta película de Palmera Pictures.

A la película, protagonizada por Brie Gabrielle, Johnny Sky, William “El Mulain” Liriano y Jimmy Jean-Louis, la Dirección General de Cine (DGCine) le aprobó para su rodaje un presupuesto de RD$98 millones.

Para conseguir esta suma, muy alta para una producción local, los ejecutivos de Palmera Pictures tuvieron que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Cultura y el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (CIPAC), ya que solo les querían aprobar RD$65 millones.

A esto, Dumé agrega los gastos de alojamiento y alimentación que tuvo el equipo durante la filmación, en las instalaciones de Cap Cana, por lo que estima que en realidad al final ha costado uno $RD108 millones de pesos.

Ahora Palmera Pictures tiene el compromiso de llevar “Catastrópico” a lugares donde el cine de factura local no ha podido llegar para justificar tamaña inversión. “En mi agenda para el próximo año tenemos China. Esa es la meta”, explica, y que gracias a que Palmera International distribuye 10 y 15 películas al año en Europa y Asia, pretenden hacer lo mismo con la película, escrita y dirigida por Jorge Hazoury.

Para las escenas de destrucción y explosiones que han llamado la atención en el tráiler y que se verán en la película, se usó a la compañía europea In Extremis Film Services, mientras que los efectos visuales en CGI (imágenes generadas por computadora) fueron realizados por la empresa dominicana Lone Coconut Studio.

En la película también actúan el merenguero Héctor Acosta, Carasaf Sánchez, Vladimir Acevedo, Ken Clement, Antonio Melenciano, Franklin Jr. Romero y Luis Minervino. La fotografía es de Claudio Chea, música de Amaury Sánchez, dirección de arte de Natalia Veloz, vestuario de Nesmary López, sonido de Bolívar Gómez y el reparto de VHO Casting.

((Trama

Premisa de la historia

El largometraje recrea el drama de una famosa y mimada actriz internacional llamada Audrey Swanson (interpretada por la actriz estadounidense Brie Gabrielle, actual Miss Florida de Estados Unidos) que lucha por regresar a la civilización cuando la inesperada caída de su jet privado frustra el intento de su secuestro, dejándola varada a merced de su “fastidioso” asistente (el cantante dominicano radicado en Estados Unidos, Johnny Sky) y Usnavy, un secuestrador “inepto” (William “El Mulain” Liriano).