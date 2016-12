Los que decidieron poner punto final a su relación en el 2016

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Separarse y emprender nuevos caminos es parte de un proceso natural de los seres humanos. Los protagonistas al mundo artístico no escapan a ello, así que cada año algunas parejas con vidas amorosas, gente que trabaja en televisión, la música o la actuación decidieron, este 2016, poner punto final a la relación y continuar por separados.

Mariela Encarnación, el actor Frank Perozo, el humorista Juan Carlos Pichardo y la comunicadora Mariasela Álvarez decidieron dar por terminada sus respectivas relaciones amorosas.

En los negocios el grupo Aura y el dúo urbano Los Teke se separaron. También rompieron relaciones de negocios Jochy Santos y Edilenia Tactuk.

Pero en la farándula internacional el escándalo del año fue el comentado divorcio de la pareja de actores hollywoodense Brad Pitt y Angelina Jolie. También Marc Anthony y Shannon de Lima se sumaron a la lista.

Un reciente divorcio que sorprendió a toda la sociedad dominicana fue el de la comunicadora Mariela Encarnación y su esposo el italiano Giuseppe Russo.

La comunicadora dominicana radicada en los Estados Unidos explicó, mediante un documento, que ella y su esposo tomaron la decisión de divorciarse, tras agotar alternativas para preservar la unión.

“Por esta vía doy conocimiento a los colegas en los medios de comunicación y al público que ha respaldado mi carrera, sobre mi divorcio con el señor Giuseppe Russo. Nuestra relación de 12 años finalizó bajo consenso entre ambos, luego de agotar diversas vías para preservar nuestro matrimonio”, sostuvo.

La presentadora de Showbiz (CNN En Español) aseguró a People en Español que ella y el padre de sus hijos Giuseppe Emanuel, de 8 años, y Ella Marie, de 3, continúan teniendo una cordial relación sin entrar en detalles de las razones de la separación.

El pasado mes de agosto nos llegó la noticia de la culminación del matrimonio de Frank Perozo y su pareja Dominique Colussi. Solo un año y tres meses permanecieron casados el actor y su bella esposa, quienes celebraron la boda en el complejo turístico de Bayahibe.

Esta vez no hubo comunicado público para confirmarlo, ni se dieron a conocer los motivos de la separación, pero tanto Frank como Dominique borraron de sus redes sociales todas las fotos en donde se les veía juntos y felices.

Mariasela Álvarez y su novio

Mariasela Álvarez no llegó a casarse con su novio Bobby Delgado pero mantenía una relación de noviazgo desde el 2013 con el cantautor cubano.

Tras un desahogo en sus redes sociales, la comunicadora lo confirmó al portal digital Masvip.com.do "La vida nunca dejará de sorprendernos. A veces lo que parece un fracaso, resulta ser nuestra redención... Siempre gana quien más ama, por eso nunca hemos de arrepentirnos de haber amado, no importa a quién, y si éste lo merecía o no. El amor redime y el que ama, al final recibirá su recompensa, fue lo escrito por ella que levantó las sospechas de un rompimiento del noviazgo".

Los Teke Teke dijero adiós

Una de las primeras noticias surgidas en el 2016 fue el anuncio de la separación del dúo de música urbana “Los Teke Teke” . Carlitos Wey y Crazy Design enfretaron desacuerdo irreconciliable en los negocios, que hasta el día de hoy no han podido resolver, llevando la relación a una enemistad y tiradera pública.

El dúo llevaba cuatro años trabajando juntos de manera profesional, desde que se pegaron con el tema que le dio el nombre “El Teke-Teke”, en el cual grabaron como “un relajo” y que los llevó a pegar 16 temas más.

El pesar de Aura

Las fanáticas del grupo de pop /rock de Aura sufrieron el anuncio del rompimiento del trío que venía presentando problemas desde hacía unos meses. En marzo del 2016 Manny Cruz, Javier Grullón y José Julio Sánchez (JJ) decidieron posponer el proyecto que comenzó como resultado del pedido de sus seguidores. “Queremos darnos un tiempo para crecer individualmente y experimentar en áreas nuevas,” dijo Manny.

El anuncio de Juan Carlos Pichardo Jr.

Este lunes el humorista Juan Carlos Pichardo Jr. también se valió de sus redes sociales para dar informar el proceso de separación que atraviesa con su esposa Karina Taveras.

“Hoy quiero escribir esta nota, porque se en el medio donde trabajo y antes de que sea tergiversada esta información, decido hacerla pública. No soy muy dado a llevar mi vida personal a los medios, ya que entiendo que cuando lo hacemos, las cosas en lo personal se pueden salir un poco de control”, escribió.

En el mensaje posteado por el también actor a través de su cuenta de Instagram, pidió respeto para él y su expareja, a quien dijo “respeta mucho”, agregando que no hará un media tour para hablar del tema.

La pareja casó en abril del año 2014. Se trató de un matrimonio que según Pichardo, fue de “muchas experiencias, altas y bajas como en todo matrimonio, pero no todas las relaciones duran para siempre”.

Farándula internacional

Camila Cabello una de las vocalista de la famosa banda norteamericana Fifth Harmony anunció en un comunicado, publicado el pasado lunes en Twitter, en donde hacía saber que dejaría la agrupación.

Fifth Harmony se creó en la segunda temporada de “The X Factor” en 2012 y alcanzó su mayor éxito el año pasado con “Worth It”.

En el último año Cabello tuvo colaboraciones fuera de la banda con Shawn Mendes en “I Know What You Did Last Summer” y su dueto con Machine Gun Kelly, “Bad Things”, llegó al puesto 10 de la lista Hot 100 de Billboard.

Se destruyó “Brangelina”

Una de las parejas más estables de Hollywood parece que no lo era tanto. Brad Pitt y Angelina Jolie se separan. La pareja de actores se casó en secreto en agosto de 2014 en Francia después de 10 años de noviazgo. En total, 12 años de relación y seis hijos en común. Fue Jolie quien dio por terminado el matrimonio al presentar la solicitud de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

Marc Anthony se sumó a la lista

Desde que Marc Anthony y Jennifer López se dieran un beso, públicamente, durante su actuación en los Latin Grammy, inmediatamente se dio a conocer la separación, de manera oficial del salsero y su esposa Shannon de Lima.

El matrimonio, casado desde hace 2 años, habría decidido poner fin a su matrimonio, aunque no explican los detalles que les llevó a tomar esta decisión.