Zayas: detrás en el reto de Carlos Silver

Ramón Almánzar

Santo Domingo

Detrás del sueño del “Hombre Guinnes” Carlos Silver, está Alberto Zayas, el productor de televisión que creyó en la locura de su compatriota de romper el récord Guinnes como el cantante que más tiempo ha durado en un escenario interpretando canciones.

Zayas encabeza el equipo de una veintena de personas que está al frente de la producción y la logística, con el apoyo de Telesistema, canal que pasa a la historia como el que más cantidad de horas en vivo, de manera continua, ha transmitido en el país.

Los resultados mantienen tan entusiasmado a Zayas que ya tiene nuevas ideas de récords Guinnes que podría lograr y no precisamente con una persona o artista en particular.

“Tengo la idea de algo grande, esto es un compromiso más para que mi próximo proyecto, que sea de esta o más envergadura y ya estoy pensando en otro Guinnes, la cosquillita la tengo, me ha gustado este reto de hacer cosas así y como el país se ha identificado tanto ¿por qué no crear algo que el país como país sea protagonista, no una persona, sino el país”, adelantó a LISTÍN DIARIO.

Zayas es un productor de bajo perfil, aunque ha estado involucrado en importantes proyectos de cine y televisión, sobre todo de audiovisuales para artistas. También produjo los Premios TwitAwards RD.

Él no es de esos que inducen a que se diga o se escriba de su carrera, aunque haya hecho algo para merecerlo. “Me importa más demostrar lo que puedo hacer, es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos”, indica.

Luego agrega: “Por eso me encanta cómo recuerdan los hijos a Luisito Martí y siempre se lo digo a Omar; el mismo Freddy Beras, cómo lo recuerdan; los que han sido las referencias de uno, así es que me gustaría”.

Zayas tiene como orgullo que como joven (tiene casi 40 años) no le ha quedado mal a sus mentores. “Eso me puedo dar el gusto en decirlo y hacer que tus mentores te respeten como me respetan a mí es mi gran premio, como lo hace Juan Basanta, que me respeta como si fuera un Steven Spielberg. Así mismo otros productores me respetan como yo a ellos”.