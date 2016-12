"Manchester by the Sea" lidera nominaciones a premios SAG

Los Ángles (AP)

Las cuatro candidaturas de "Manchester" a los Premios SAG incluyen mejor elenco, mejor actor para Casey Affleck y mejores actuaciones de reparto para Michelle Williams y Lucas Hedges.

El relato de Barry Jenkins sobre el paso a la adultez "Moonlight" y la adaptación de Denzel Washington de "Fences" de August Wilson le siguieron con tres candidaturas cada una, incluyendo para sus elencos. Competirán con la cinta sobre la NASA "Hidden Figures" y el drama familiar "Captain Fantastic".

"La La Land", la cinta musical de Damien Chazelle, no figuró en el codiciado apartado de mejor elenco; solo recibió candidaturas por las actuaciones de sus astros Emma Stone y Ryan Gosling.

Sophia Bush y Common anunciaron las nominaciones este miércoles en West Hollywood, California.

En el pasado, los premios SAG han servido como indicador de lo que podría ocurrir en las categorías actorales del Oscar.

Aunque muchas de las nominaciones a los SAG fueron en general las anticipadas — como las actrices de reparto Williams, Viola Davis de "Fences", Naomie Harris de "Moonlight", Nicole Kidman de "Lion" y Octavia Spencer de "Hidden Figures" — otras resultaron sorpresivas.

En la categoría de mejor actriz, Annette Bening no consiguió la candidatura por "20th Century Women". Bening es considerada una candidata segura al Oscar junto con las favoritas Natalie Portman ("Jackie") y Stone ("La La Land"), ambas reconocidas. En vez, el sindicato postuló a Emily Blunt por la adaptación de la novela de suspenso "La chica del tren", que tuvo reseñas poco entusiastas de la crítica y no era vista como una contendiente real. Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") y Amy Adams ("Arrival") también fueron nominadas.

"Amé tanto hacer 'Jackie', en gran parte por los actores maravillosos que nuestro gran director Pablo Larraín congregó", dijo Portman en un comunicado. "Pablo nos dio mucha libertad e inspiración para actuar".

Los nominados a mejor actor fueron Affleck, Gosling, Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Denzel Washington ("Fences") y Viggo Mortensen ("Captain Fantastic").

"Nunca he estado más feliz en mi carrera por una nominación", dijo Mortensen en un comunicado. "Los colegas en nuestro Sindicato de Actores de la Pantalla acaban de reconocer que (el director) Matt Ross construyó una historia familiar verdaderamente memorable para nuestros tiempos".

En cuanto a los actores de reparto, Marershala Ali de "Moonlight" continúa dominando la categoría con otra nominación. Se medirá con Hedges de "Manchester", Jeff Bridges de "Hell or High Water", Dev Patel de "Lion" y Hugh Grant de "Florence Foster Jenkins".

Tampoco fueron nominados Jeff Nichols por el filme sobre los derechos civiles "Loving" y sus astros Ruth Negga y Joel Edgerton, o la actriz francesa Isabelle Huppert, laureada con múltiples reconocimientos de la crítica por su trabajo en "Elle". Y parece que Tom Hanks no competirá esta temporada de premios por "Sully", ahora que no fue considerado ni para los Globos de Oro ni para los SAG.

En el apartado de televisión, las nuevas series "The Crown", ''Westworld" y "Stranger Things" recibieron tres nominaciones cada una, al igual que las favoritas de los Emmy "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" y "Game of Thrones".

Sterling K. Brown de "The People v. O.J. Simpson" tuiteó un emotivo video de sí mismo tras las nominaciones. "Amo tanto lo que hago", dijo Brown. "Ser reconocido por mis pares de esta manera me resulta muy difícil de procesar en este momento".

Winona Ryder y Millie Bobby Brown competirán en la misma categoría por su trabajo en "Stranger Things" de Netflix.

El servicio de streaming dominó las nominaciones a televisión con 17 candidaturas, mientras que HBO consiguió 13 y la ABC apenas cinco.

La ceremonia de los Premios SAG, en su 23ra edición anual, se transmitirá en vivo por las cadenas TNT y TBS el 29 de enero desde el Shrine Auditorium de Los Ángeles.