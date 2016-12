Fallece el "padre simpático" de la serie "Growing Pains"

AP

Los Ángeles

Alan Thicke, que interpretó al padre simpático en la serie televisiva "Growing Pains", ha fallecido, dijo la representante de uno de los hijos del actor. Tenía 69 años.

El artista murió el martes de un ataque cardíaco en Los Ángeles, indicó Carleen Donovan, representante del cantante Robin Thicke, sin abundar en detalles.

Alan Thicke interpretó al doctor Jason Seaver en la serie "Growing Pains" de la cadena ABC que se transmitió de 1985 a 1992.

El actor nació en Canadá y tuvo una carrera prolífica, que incluyó presentaciones breves en los últimos años en la comedia "How I Met Your Mother" y en la serie "Fuller House" de Netflix. También fue presentador frecuente de anuncios comerciales en Sirius.

El papel de Thicke en "Growing Pains" lo convirtió en uno de los papás más queridos de la televisión en todos los tiempos. En la serie, Thicke era un psiquiatra que criaba a sus hijos con su esposa, a la que personificaba Joanna Kerns.

El hijo mayor de Seaver, Mike, interpretado por Kirk Cameron, era fuente constante de problemas para la familia.

Thicke nació en Ontario, Canadá, en 1947, y era el conductor de un popular programa de entrevistas en ese país antes de que adquiriera fama en Estados Unidos.

Fue nominado a tres premios Emmy por su trabajo a finales de la década de 1970 como guionista para el programa de entrevistas de Barry Manilow y después por sus sátiras en el programa de variedades "America 2-Night".

Compuso también varias canciones que se hicieron populares, como el tema original de "The Wheel of Fortune" y de programas como "The Facts of Life" y "Diff'rent Strokes".