The New York Band: 30 años después

Jaragua Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo

Conscientes de que los artistas tienen bajas y altas, los integrantes del emblemático grupo de merengue de los años 90, The New York Band, han decidido aprovechar el aire a favor del ritmo que representan para volver a reunirse y hacer dos noches de espectáculos en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Tony, Iris, Miosotis y Cherito están de regreso. Cada uno de ellos simbolizan una etapa del grupo que marcó una época y generaciones, con su propuesta musical adornada de merengues bien arreglados y cantados, con letras muy románticas y hasta jocosas, en algunos casos. Ellos, con coreografía en mano y un vistoso vestuario, acapararon la atención de aquellos días cuando llegaron por primera vez al país de gira.

The New York Band volvió a reunirse luego de 20 años fuera de los escenarios gracias a la productora artística de los Premios Soberano, Edilenia Tactuk, una admiradora fiel del proyecto. Ella apostó a la nostalgia para arrancar los aplausos a los presentes en una sala llena de artistas y un público un tanto tímido. Fue ese el segmento mejor valorado dentro de toda la producción y el más visto. Es esta una de las razones por la que la inquieta productora ha decidido revivir la nostalgia en dos noches, 20 y 21 de diciembre, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, y poner a bailar y cantar a varias generaciones. “Nosotros hemos prometido que vamos a estar juntos y a seguir, si el público así lo quiere”, comentó Iris, que marcó una etapa de esta emblemática agrupación junto a Franklin. Ellos han prometido llevar a The New York Band a todas las partes donde lo requieran, para eso han dejado sus habituales compromisos (algunos tienen proyectos por separado en las ciudades que viven en Estados Unidos). La unidad se impone en este proyecto y por eso, 20 años después, pueden retomar sin egos, un proyecto que la gente sigue apoyando, escuchando y bailando.