Ministro de Cultura asumirá reestructuración de escuela de música típica

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El ministro de Cultura, Pedro Vergés, asumió personalmente el proceso de restructuración iniciado en la Escuela de Música Típica Ñico Lora que opera en Santiago, a los fines de asegurar que el mismo satisfaga los estándares requeridos para la educación y formación musical para la cual fue creada.

La información está contenida en un comunicado de prensa del Ministerio de Cultura, en el que se da cuenta de la decisión del ministro Vergés, quien dijo que en un plazo de 10 días deberá quedar completada la citada reestructuración.

De acuerdo con la información, Vergés dispuso que se realice una evaluación del programa de formación y del personal docente de la Escuela Ñico Lora que funciona en el Centro de Cultura de Santiago, labor que será realizada por una comisión de músicos y técnicos del Ministerio de Cultura.

El titular del Ministerio de Cultura desde el pasado 16 de agosto expresó que un músico emblemático del merengue típico y la cultura musical dominicana como Ñico Lora es merecedor de que una escuela que cultive ese ritmo lleve su nombre, pero que debe ser una escuela a su altura.

Por igual, indica la nota, el ministro Vergés entiende la importancia de que existan este tipo de centros para la formación musical de jóvenes, para que por la instrucción recibida logren cultivar un merengue de más calidad.

Expresó que es un desafío que asume el Ministerio de Cultura, más ahora que se ha logrado que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declarara el merengue como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

(+)

CRÍTICAS DE JOHNNY VENTURA

El merenguero Johnny Ventura manifestó su molestia por el cirre de la única escuela para formar a jóvenes interesados en aprender a tocar merengue.

“Me siento incómodo, me siento triste, me siento desairado, me siento ofendido..., no es junto, no lo creo justo, no me parece justo que en el momento en que la UNESCO declara el merengue como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, aquí en la República Dominicana, donde nació el merengue, justamente, la única escuela, para preparar a los merengueros típicos en el país ha sido desmantelada”, manifestó el Caballo Mayor en un audio difundido a través de las redes sociales.

La Escuela Musical Ñico Lora fue creada en 2013 por el Ministerio de Cultura para impartir clases de merengue típico, bachata y son.

Los músicos Rafelito Román y Juan Colón eran los coordinadores académicos de los programas formativos.