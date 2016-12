Los Globos de Oro se olvidan de Scorsese, Tom Hanks y Jeffrey Dean Morgan

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE)

Año tras año, las nominaciones a los Globos de Oro siembran cierto nivel de polémica, y este año no ha sido una excepción debido a la exclusión de nombres como Martin Scorsese ("Silence"), Tom Hanks ("Sully") o Jeffrey Dean Morgan, el malvado Negan de "The Walking Dead".

Scorsese partía con muchas papeletas para hacerse con una nominación como mejor director por "Silence", pero la cinta, un drama sobre el jesuita portugués Sebastian Rodrigues (Andrew Garfield), enviado al Japón del siglo XVII para averiguar qué ocurrió con su mentor, el padre Ferreira (Liam Neeson), se fue completamente de vacío.

Sorprendió también la ausencia de Tom Hanks, uno de los favoritos para hacerse con la candidatura como mejor actor de drama por "Sully", pero la cinta de Clint Eastwood no recibió ningún cariño por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

En menor medida, llamó la atención que el drama "Fences", a pesar de las nominaciones obtenidas por Denzel Washington y Viola Davis, no recibiera las candidaturas como mejor película de drama y mejor director, para el propio Washington.

Y "Jackie", dirigida por el chileno Pablo Larraín, no obtuvo la nominación como mejor filme dramático a pesar de ser una de las obras más alabadas del año por la crítica. Al menos consiguió que Natalie Portman, magnífica en la piel de la primera dama Jackie Kennedy, se postulase como mejor actriz de drama.

Muchos lamentaron, asimismo, también los olvidos de Matthew McConaughey, Taraji P. Henson y Michael Keaton por "Gold", "Hidden Figures" y "The Founder", respectivamente.

En el terreno televisivo, la mayor sorpresa fue la exclusión de Jeffrey Dean Morgan, el actor que encarna al villano Negan en la nueva temporada de "The Walking Dead" y que justo anoche se alzó con el trofeo de los galardones Critic's Choice por su papel en la célebre serie sobre muertos vivientes.

También asombró que Kit Harington, la estrella de "Game of Thrones", no viera reconocida su labor, al igual que con Anthony Hopkins, cuyo trabajo en "Westworld" ha maravillado a la crítica.

"House of Cards", una de las series estrella de Netflix, fue ignorada por completo a pesar de sus nominaciones como mejor serie de drama en 2014 y 2015, mientras que "Mr. Robot", ganadora el año pasado, no consiguió la candidatura pero sí logró meter a sus actores Rami Malek y Christian Slater.

Otras ausencias destacadas fueron las de "Black Mirror", "Silicon Valley" y "Orange Is the New Black", que se cayó de la lista de nominadas a mejor comedia tras dos años consecutivos lográndolo.