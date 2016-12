Luis Fonsi se suma a campaña contra el cáncer

Santo Domingo

Son muchos los artistas en el mundo que prestan sus figuras y hacen grandes aportes a importantes causas a beneficios de gente necesitada y con enfermedades crónicas.

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi siempre busca espacio en su apretada agenda para sumarse a los esfuerzos del hospital pediátrico de St. Jude, en Memphis, Tennesee, en su lucha contra el cáncer y otras enfermedades crónicas que atacan a niños, inclusive a famosos que padecen la enfermedad.

El hospital ha realizado varias campañas para recaudar fondos y crear conciencia sobre el cáncer con personalidades como Sofía Vergara y Jennifer Aniston.

Esta vez Fonsi apoya a la campaña Thanks and Giving para la cual grabó una bonita cápsula que se realizó con pacientes de la institución in situ.

Fonsi quien vivió la enfermedad muy de cerca cuando estuvo casado con su primera esposa, la presentadora de televisión Adamari López, dijo estar muy feliz de ser parte de la campaña, en la que lleva 10 años trabajando y de la que asegura desde que la conoció cambió su vida. “Me sentí muy cercano a su misión a su filosofía al hecho de que sus pacientes”, dijo el artista.

Ahora Fonsi, es padre de una niñita con su segunda esposa, Agueda López, y actualmente espera a su segundo hijo, ha hecho de esta lucha por los niños una causa muy querida y cercana a su corazón.

“Los familiares, de los niños que son pacientes en St Jude, no tienen que pagar por nada, los pacientes solo tienen que mejorarse, recuperarse”, acota Fonsi sobre el programa que realiza St. Jude.

En video, el artista envió un bonito mensaje navideño, junto al pequeño Andrés, uno de los jóvenes pacientes que combate su enfermedad gracias a St. Jude.