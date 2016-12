Musical de 200 nuevos artistas

Richard Hernández

Santo Domingo

Unos 200 estudiantes de la Academia de Formación Artística Amaury Sánchez (AFA) llenaron el fin de semana el escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito como parte del musical “The Magic of the Movie”, protagonizado por los cantantes Héctor Aníbal, Diomary La Mala, Javier Grullón, Carolina Rivas, Kiara Franco y José Lora (Checho).

Vestidos de blanco y negro para en un solo coro, los niños y niñas interpretaron “Christmas at the Movie”, alusivo a la temporada navideña. “Están siendo testigos esta noche del nacimiento de nuevos artistas”, expresó el director del musical, el veterano Amaury Sánchez, ideólogo de esta nueva puesta en escena, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

Los alumnos AFA tuvo su participación en varios momentos, entre ellos, una selección de canciones de “Frozzen” de Disney.

Al tiempo, que otro grupo denominado Afachicos interpretaban “Meddley” de la agrupación ABBA.

La sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito sirvió de escenario para un una sala casi al tope de asistencia, aplaudiera cada una de las actuaciones desde que la fanfarria de la “20th Century Fox” abriera el espectáculo.

El momento cumbre de la noche fue la interpretación sin desperdicios que hiciera el dúo conformado por Diomary La Mala y Pablo García con el tema “The prayer”, probando la capacidad de las voces de estos cantantes y transmitiendo esa energía al público.

Mientras los artistas cantaban los temas de populares películas en una pantalla en la parte detrás de los músicos se proyectaba un tráiler de cada una de los 19 films seleccionados para el disfrute de los asistentes.

Uno de los momentos más emocionantes y de los que más aplausos conquistó fue el instrumental del film “Pirates of the Caribbean”.

Las interpretaciones continuaban y rememoraban a producciones cinematográficas como “Titanic”, en el 1997, dirigida por James Camerón y protagonizada por Leonardo Dicaprio y Kate Winslet. La canción de Celine Dion: “My Heart We go on” fue interpretada por una de las mejores voces del Caribe: Diomary La Mala.

La lista de película continuaba, y a uno de los artistas más completos de esta nueva generación: Javier Grullón le correspondió interpretar la canción “Singin in the Rain” (película musical estrenada en 1952).

OTROS BUENOS MOMENTOS

Kiara Franco en escena junto a un grupo de bailarinas a cantar “Flash Dance”, película dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Jennifer Beals y Michael Nouri.

Otro de los que también se lució en escena fue el comunicador Checho Lora, quien cantó “Moon River”, de “Breakfast at Tifanny’s” o en español “Desayuno con Diamantes” que se estrenara en 1961.

Carolina Rivas logró una magistral interpretación de “On My Own” de la obra “Les Miserables”, escrita por Víctor Hugo, pero llevada al cine en varias ocasiones. Se destaca también el momento sublime donde la melodía de Ennio Morricone para “Cinema paradiso”, empezó a escucharse con el violín interpretado por Militza Lankova, algo que emocionó a la audiencia llevándose aplausos y ovaciones.

La Mala y Héctor Aníbal “viajaron juntos” al “New York, New York” de la película del mismo nombre de 1977, dirigida por Martin Scorsese; y cantaron “I Dont Want to miss a thing” del film “Armagedón”, respectivamente.