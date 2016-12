Recuerdan a Yaqui Núñez

Santo Domingo

El Centro Cultural de las Telecomunicaciones (CCT) de la Ciudad Colonial de Santo Domingo inauguró una exposición permanente en homenaje al fenecido Yaqui Núñez del Risco.

Previo al corte de la cinta que dejó abierto al público una especie de “rinconcito de Yaqui”, con algunos objetos y piezas del acervo familiar, fue presentado el video “Cultura con sabrosura”, escrito por Marivell Contreras, con la colaboración de Augusto Guerrero, entre otros amigos del maestro de la palabra, comunicador, publicista y compositor.

Las palabras centrales de la actividad estuvieron a cargo de Basilio Belliard, director del CCT, quien agradeció a la familia de Yaqui, en especial a su viuda Susana Silva por acoger la iniciativa, “así como a mi entrañable amiga de las letras y la poesía, Marivell Contreras, por su apoyo entusiasta y desinteresado”.

Belliard dijo que Yaqui era un mago de la voz, “con la que no cantaba como las aves, pero transformaba en comunicación verbal eficaz como conductor de televisión y maestro de ceremonias. Hacía de la voz un espectáculo escénico para el oído”.

El periodista Juan Bolívar Díaz dio un testimonio sobre la amistad que tuvo con Yaqui desde Santiago, cuando el comunicador trabajaba como director de relaciones públicas de la Universidad Católica Madre y Maestra, en 1968.

“Siempre tuve la idea de hacer un programa con Yaqui, pero lamentablemente nunca pudimos hacer realidad ese sueño”, comentó.

Participación de colegas

Expresiones) A través de la magia del video, Tony Dandrades, de la cadena Univisión, un comunicador que se crió bajo la influencia de Núñez del Risco, también tuvo unas palabras para los amigos, familiares e invitados especiales desde la ciudad de Miami: “Recuerdo que cuando estaba pequeño viendo la televisión de mi país, quería hablar como hablaba Yaqui, me llamaba mucho la atención y quería hablar como hablaba ese maestro. Hoy día me da pena porque casi no tenemos esos ejemplos de buena dicción. Para mí no hay un comunicador dominicano que se respete que no haya sido influenciado por Yaqui Núñez del Risco”.

El final. El acto finalizó a nivel musical, con canciones escritas por Yaqui Núñez del Risco. La primera la cantó el joven Yanko Santos, el tema “Hoy somos una canción”, para finalizar con la participación del sobrino del maestro, Pavel Núñez.

Núñez del Risco falleció el 8 de septiembre de 2014, a los 77 años.