Cyrille Aimée en un concierto íntimo

Santo Domingo

La cantante francesa Cyrille Aimée tiene una de esas voces melodiosas que encantan y hacen que quien la escuche no quiera perder ninguna parte de su interpretación, arrancando aplausos en cualquier estrofa de la canción y poniendo de pie al público en más de una ocasión.

Dándole un toque especial a cada tema, la jazzista de origen dominicano llegó al teatro La Fiesta del hotel Jaragua acompañada, por primera vez en Santo Domingo, de su banda compuesta por los guitarristas Adrien Moignard y Michael Valeanu, el bajista Sam Anning y Rajiv Jayaweera en la batería, a quienes presentó de inmediato.

“Buenas noches. Es un placer para nosotros estar aquí sobre todo para mí. Estoy contenta de ver muchas caras que reconozco y otras nuevas. Vamos a tocar para ustedes canciones de nuestros últimos cds”, dijo la cantante al dirigirse al público tras cantar el primer tema de la noche, “Live alone”.

El repertorio de Cyrille estuvo compuesto por temas en inglés, francés y español, los cuales acompañó con sutiles movimientos, introdujo con anécdotas y agregó un toque jocoso que hizo reír más de una vez con la espontaneidad que muestra.

Entre otros, interpretó “Nuit blanche”, “Three Little words”,, “Bass”, “Loop”, “It’s a good day”, “Well you need” y “Let’s get lost”.

Tras cinco canciones, entre las cuales se detenía a ver a sus músicos tocar con admiración, la cantante se quedó sola en el escenario para entonar “Make you dance”, con un toque muy especial.