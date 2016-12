Sonia Braga se interpreta así misma

AP

Nueva York

Mientras las actrices en Hollywood luchan por más y mejores papeles, Sonia Braga consigue el rol de su vida en “Aquarius”, a los 66. La estrella brasileña ha recibido grandes elogios por su interpretación de Clara, una viuda y crítica de música retirada renuente a vender el apartamento frente al mar que alberga sus más entrañables recuerdos.

“Braga es una viva encarnación de las glorias del cine brasileño”, dijo el New York Times. “Una actriz cautivadoramente intuitiva que transmite una sensualidad aristocrática en la madurez y sabe mezclar la firmeza de Clara con ternura”, dijo Variety.

“Cuando recibí el guion fue uno de los regalos más hermosos que me hayan dado en toda mi vida”, dijo Braga a The Associated Press en una entrevista reciente en Nueva York, donde reside.

“Estaba leyendo el mejor guion que había leído. Cada palabra tenía sentido. Cada escena tenía sentido para mí, de principio a fin”. Además, “me estaba dando una película que iba a hacer en mi lengua materna después de 20 años trabajando en Estados Unidos, iba a hablar de nuevo en portugués”. “Aquarius” debutó en Cannes, donde fue la única cinta latinoamericana compitiendo por la Palma de Oro.