Críticos de NY eligen "La La Land" como mejor película del 2016

AP/Jake Coyle

Nueva York

"La La Land", la cinta musical de Damien Chazelle, fue nombrada película del año por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.

El grupo anunció sus selecciones ayer en Twitter, cuando repartió honores a una variedad de aspirantes al Oscar.

El premio mayor resultó algo sorpresivo luego que la mayoría de los premios fueron para el retrato de Barry Jenkins sobre el paso a la adultez "Moonlight" y el drama de Kenneth Lonergan "Manchester by the Sea".

"Moonlight" ganó premios al mejor director (Jenkins), mejor cinematografía (James Laxton) y mejor actor de reparto (Mahershala Ali). "Manchester by the Sea" se alzó con los honores al mejor actor, para Casey Affleck, mejor guion para Lonergan y mejor actriz de reparto para Michelle Williams. Williams fue honrada conjuntamente por su trabajo en "Manchester by the Sea" y "Certain Women" de Kelly Reichardt.

El único premio para "La La Land", que se estrena la próxima semana, fue el de mejor película. El filme de Chazelle, protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, también encabezó la lista de nominados a los Critics' Choice Awards ayer con 12 candidaturas.

Esos tres filmes — "La La Land", ''Moonlight" y "Manchester by the Sea" — han sido los favoritos de la crítica al comenzar la temporada de premios de Hollywood. "Moonlight" fue la cinta más premiada en los Gotham del cine independiente el lunes. "Manchester by the Sea" la más galardonada por la Junta Nacional de Reseñistas el martes.

El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, integrado por varias docenas de críticos del área, nombró como mejores actrices a Isabelle Huppert por su papel en "Elle" y a Mia Hansen-Love por "The Things to Come". En la categoría de mejor ópera prima empataron la comedia adolescente "The Edge of Seventeen" de Kelly Fremon Craig y el drama familiar de bajo presupuesto "Krisha", de Trey Edward Shults.

El grupo otorgó premios especiales a Thelma Schoonmaker, la antigua editora de Martin Scorsese, y a la restauración de "Daughters of the Dust" de Julie Dash por su 25to aniversario.