En Siria, un padre tomó a sus gemelos de nueve meses, les acarició el cabello mientras decía: “Di adiós, bebé, di adiós”.

Los gemelos Aya y Ahmed son parte de las numerosas víctimas de un ataque con armas químicas en ese país. La noticia publicada en Listín lacera hasta lo infinito. El mundo cada vez derrama más dolor.

La pobreza, el hambre, los conflictos armados, el dolor, empujan a millones de personas a dejar el calor de sus hogares para ir camino a lo incierto.

Los inmigrantes avanzan por todas partes. Y en este mundo tan circular, naciones de mucho poder siguen teniendo las puertas cerradas a quien viaja con el amor de su familia encima.

Es entonces cuando recuerdo a Mercedes Sosa, la emblemática artista argentina que puso su alma en “Solo le pido a Dios”. Aquí les comparto las letras de una canción que he hecho un himno de mi vida: Solo le pido a Dios/Que el dolor no me sea indiferente

Que la reseca/Muerta no me encuentre/Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente

Solo le pido a Dios/Que lo injusto no me sea indiferente/Que no me abofeteen la otra mejilla/Después que una garra me araño esta suerte.

Solo le pido a Dios /Que la guerra no me sea indiferente

Es un monstruo grande y pisa fuerte

Toda la pobre inocencia de la gente

Solo le pido a Dios

Que el engaño no me sea indiferente

Si un traidor puede más que unos cuantos

Que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Solo le pido a Dios

Que el futuro no me sea indiferente

Desahuciado está el que tiene que marchar

A vivir una cultura diferente