‘Desnudar el alma’ de Merlis Camilo

Santiago

Merlis Camilo, cantautora mocana iniciará una gira de conciertos a nivel nacional. El evento tiene como finalidad dar a conocer su primer álbum de estudio “Desnudar el Alma”. Esta nueva producción está conformada por diez temas de su autoría.

La gira se desarrollará a lo largo del 2017 y su inicio será jueves 2 de febrero en Lazotea Afterwork, Bella Terra Mall de Santiago de los Caballeros.

La cantante y su banda, ofrecerán un repertorio compuesto por las canciones del disco y algunos “covers” en inglés y en español.

Además, cada concierto se caracterizará por contar con artistas dominicanos, como invitados especiales.

Merlis, quien a finales del 2016 estuvo promocionando su álbum en Nueva York, afirma que esta gira es un reto para ella y su equipo de trabajo, pues tienen como objetivo presentarse en la mayor cantidad de ciudades del país, en nuevos escenarios y con nuevos públicos. “El disco ‘Desnudar El Alma’ es mi primer álbum de estudio y ha sido como tener un hijo. Es una propuesta hecha con mucho amor y bajo el sabor del sacrificio.

Me tiene muy emocionada, pues nunca había trabajado en un proyecto tan ambicioso. También me entusiasma el hecho de que en cada concierto tendremos artistas invitados y para mí eso es como una escuela. Me gusta aprender de otros”, asegura la cantautora Merlis Camilo. “Erestú”, “Regalo”, “Bailemos”,“Hagamos un trato”, “Vale la pena”, “Quiero”, “Gaviota”, “Año luz” y “La canción más feliz” son los temas que componen la producción que promueve Camilo.