La corrupción ha sido y es tanta que enterró la esperanza de ver ciertos personajes tras las rejas. Son tantos los destapes sin desenlace que se declaró vencedor el pesimismo. Es tanta la burla en la designación de “comisiones” para investigar, integrada por gente con piel de ratón con órdenes de cuidar los carísimos quesos Catalina y Odebrecht.

Las historias de hurto al erario protagonizadas por gente clave del Estado y el sector privado superan la ficción. Hay quienes piensan que los sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos, calculados en 92 millones de dólares para asegurar multimillonarios contratos, es el rebose de una copa colmada de casos tapados con circo de secuestro.

Nos han desinflado tantas veces. Aun así prefiero adherirme a la esperanza. Y vestirme de verde el domingo 22 de enero en la marcha contra la impunidad. No quiero contarme entre quienes se quedaron con los brazos cruzados. El país no solo necesita saber el nombre de los sobornados, sino dirigirlos a la cárcel y comprobar el retorno del dinero. Sobre lo último, ustedes saben que los pocos adinerados que pisan prisión (curiosamente les da un patatú y lo sacan), conservan sus fortunas tan salvas como los relatos sobre queridas presidenciales.

Estamos ante una gran oportunidad de desnudar el régimen de corrupción que durante años se ha empotrado en el sistema político dominicano, con la complicidad de gente muy adinerada que ocasionalmente recibe reconocimientos públicos. Me sumo al llamado de la Morena, Altagracia Salazar, quien irá a la marcha con su familia porque “cada peso en el bolsillo de un político ladrón, es un peso que le falta a la calidad de mi familia y de la suya”.

La cita por la dignidad nacional y contra la impunidad es el domingo 22 de enero, a partir de las 10:00 am, desde las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero. El objetivo es llegar al Palacio Nacional para exigir “Juicio y Cárcel a los sobornados por Odebrecht”. No te quedes, pero tampoco lleves banderas partidistas. La invitación es a marchar de forma pacífica, organizada sin tintura de partidos. Que la desilusión por el robo no nos gane la batalla. Súmate y aporta. #FindelaImpunidad.