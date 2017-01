Cultiva el amor propio

Grisbel Medina R. | Especial para El Norte

Santiago

Marcela Isidor es contadora de profesión. Cuando la psicóloga preguntó qué cosas hacía para su disfrute en el día o a la semana no halló respuestas.

Analizó su rutina de trabajo dentro y fuera del hogar, la crianza de sus hijos, su rol de esposa. En las 24 horas de su día y en los 365 días del año no encontró una caricia para sí misma, una actividad que la colmara de satisfacción. Su cuerpo, tan dado a los demás, no recibía vitaminas, no alimentaba el amor propio.

El caso de Marcela no es aislado. La mayoría de personas considera inapropiado “darse cariñitos”, dedicarse tiempo, relajarse, especialmente por miedo a lo que piensen los demás. Y esto nada tiene que ver con el estilo de vida “fitness” que ha cundido la ciudad de gimnasios y recetas ligeras. Cuidar de sí mismos es una necesidad que defiende la psicóloga Xiomara García, del Núcleo de Apoyo a la Mujer, quien al saludar siempre pregunta ¿qué haces para relajarte? Así, de forma directa y a través de sus redes s o - ciales, son sus maneras de difundir las ventajas del auto cuidado.

Un deber También, desde su cuenta de Instagram, la psicóloga clínica Hayddé Domínguez, promueve el auto cuidado, el cual denomina como “un deber de toda persona” con la finalidad de ejercitar el amor propio, el concepto personal saludable, así como la reposición de las fuerzas internas para continuar ofreciendo nuestro potencial al entorno.

A su juicio se tiende a relegar el auto cuidado porque las demandas externas (trabajo, parej a , hijos, estudios, padres, amistades) que penden de una persona, son intensas y distractoras.

Además, siempre suele aplazarse el hábito de quererse y vitaminarse porque –explica la especialistainconscientemente decimos “yo siempre podré atenderme más adelante” y darle la prioridad al otro se ve como válido, pues recompensa el ego natural humano y nos asegura lealtad y amistad de los demás.

Domínguez asegura que egoísmo es una palabra muy satanizada, pero si se ubica en el contexto que nos compete, “implica un enfoque en mi persona, una preeminencia de mi ser que redundará en funcionalidad de todo mi ambiente”.

MANERAS DE AUTO CUIDARSE

• Alimentación balanceada

• Control de peso

• Dormir lo necesario según la edad

• Nutrir la mente con buenas lecturas y formación de calidad

• Hacer ejercicios

• Ir al salón de belleza

• Regalarse cosas que se necesitan o que te complacen

• Recrearte asistiendo a actividades que drenen la tensión laboral y te desconecten de presiones diarias

• Dedicar tiempo con amigos y familiares. La calidad de esas relaciones resultará en gran medida para la salud mental y la seguridad de que se cuenta con un sistema de apoyo humano.

• Cultivar la autoestima saludable.

365 días

Pero, ojo, el inicio del año es la mejor manera de sacudirse y tocar la plenitud a través del auto cuidado. Estos 365 días que tenemos la oportunidad de escribir, pueden ser mejores y más vitales a través de ejercitar el “egoísmo sano”. De acuerdo a la también terapeuta sexual y de parejas, Hayddé Domínguez, escudarse en el auto cuidado es lo adecuado “en una sociedad demandante, exigente, contaminada y repleta de placeres y actividades que a largo plazo no brindan lo que prometen ni sacian el alma”.