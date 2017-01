En camino a la maternidad

Yenifer Martínez | Especial para El Norte

Santiago

La maternidad es, sin dudas, una experien­cia maravillosa que suele tener un im­pacto muy positivo sobre la vida de los padres. Implica una serie de cambios físi­cos, psicológicos y sociales, y no siempre resulta senci­llo adaptarse a la nueva si­tuación. Cada mujer siente la ma­ternidad desde una pers­pectiva muy íntima, pues se trata de un conjunto de emo­ciones personales que no son uniformes, sino que pre­sentan todo tipo de matices relacionados con el amor y la protección. Yeisy De la Cruz es madre de una niña y considera a su hija como el regalo más her­moso y valioso de su vida. “Es mi bebé desde que era un embrión”, dice De La Cruz. En el caso de Martha María Joaquín Azcona, encargada de promoción en el Centro Cultural Eduardo León Jime­nes, ser madre significa un conjunto de cosas a la vez. “Las palabras gratitud, ben­dición, plenitud, felicidad, ar­monía espiritual, llegan a mi mente cuando pienso en la dicha que el Señor me dio al tener mis hijos”, afirma la madre. Según cuenta Yeisy, ser madre implica todo un proceso que va desde la preparación de los bultos hasta enterarse de las en­fermedades que podrían poner en riesgo tanto a ella, la criatura o a su es­poso. Cuidados médicos

De La Cruz explica que lo más importante es acudir a un especialista en gineco­logía desde el inicio del em­barazo o desde que se tiene conocimiento de que se está embarazada, porque es el especialista el que pude de­terminar las condiciones de la madre y así tomar las precauciones necesarias en caso de que haya riesgos. Rancel Lanfranco es madre primeriza reciente y sostie­ne que, en caso de optar por el parto normal es significa­tivo practicar clases de yoga o clases pre-natales. Asegu­ra que no siempre es necesa­rio preocuparse porque hay embarazos muy calmados e incluso sin los famosos ma­lestares. Pero aclara que hay otros que requieren de mu­chos cuidados, donde puede peligrar incluso la vida del bebé.

Aspectos económicos

A nivel económico es apro­piado contar con diversas herramientas que ayudarán a prepararse para vivir esta etapa. • Hacer una lista de lo que se necesita, en caso de ser madre primeriza, es bueno consultar a las que ya han pasado por este proceso y personalizar lo que se necesi­ta para el recibimiento del re­cién nacido.

•Leer sobre lo que se va a necesitar, visitar páginas es­pecializadas en internet que son súper útiles y que se van a convertir en aliadas en este proceso.

•Cotizar porque el hecho de que se tienen que com­prar muchas cosas no signi­fica que se tenga que gastar una fortuna. Es recomenda­ble consultar diferentes lu­gares y escoger el más con­veniente al bolsillo y el más adecuado, no siempre lo que es caro es bueno.

•Otro aspecto importante es tener el dinero de los gastos clí­nicos, siempre un poco más de lo estimado, pues no se tiene manejo de lo que pueda pasar al final. Se debe ser organizado en todo, para recibir al infante.

A la hora del parto

“Siempre es bueno elegir al médico que nos dé confian­za, quien va a traer al mundo un bebé eres tú y no es bueno que lo hagas inconforme o incomoda. Eligir la clínica y el médico que sientas es lo ideal”, refiere De La Cruz.

Aclara que en el bulto de la madre no pueden faltar toallas, desodorante, cepillo, pasta dental, jabón, sanda­lias, toallas sanitarias, cua­tro cambios de ropa interior alta, un cepillo de pelo, cua­tro batas y toallas pequeñas. Además, precisa que a la sala de parto se debe llevar la pri­mera ropa del recién nacido y una toalla grande. En lo emocional Es importante que la mujer pueda alternar su maternidad con su carrera profesional. Joaquín Azco­na indica que es un hermoso reto que enfrenta a sus hijos cada día.

SOBRE LA LACTANCIA MATERNA

Cultural La lactancia es un proceso que inicia desde antes de nacer el bebé, hay que documentarse y no dejarse llevar de los tabúes sobre ello. El bebé nace para ser lactado de manera exclusiva siempre y cuando no haya ningún inconveniente médico que lo prohíba o que el bebé no pueda ser amamantado por alguna causa (algo que es poco frecuente).

“Lactar no es fácil, es aún peor para las madres primerizas. Es doloroso, te da fiebre, dolor de cabeza, esto sucede al principio, ya luego esto cede”, expone De La Cruz. La madre asegura que es un sentimiento nuevo que se comienza a desarrollar cuando nace el bebé, donde se descubre cada día que los seres humanos pueden encontrar la felicidad en una parte de sí mismos.

“Eso implica que debemos tener una serie de requisitos y habilidades para criar a un bebé como son: amor, comprensión y responsabilidad, además de paciencia. Pero al final se obtiene una gran satisfacción que es el deseo de verlos crecer cada día”, destaca De la Cruz.

Imprescindible

• La ropa • La cuna

• Los juegos de sábanas

• El protector

• El kit de higiene para el bebé, los biberones y la olla

• El extractor de leche materna

• El bulto del bebé y de la madre

• El corral

• El coche, el cargador y mosquiteros

• Colcha, pañales desechables y toallas húmedas