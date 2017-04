Ex pelotero Fidel Comprés vive en condición pobreza

Horacio Nolasco

Santo Domingo

El antiguo lanzador Fidel Comprés es uno más de los ex jugadores dominicanos que se encuentran en condiciones de miseria tras terminar sus carreras como profesionales del béisbol.

Emilio Esmurdoc Cunillera, un coleccionista de postalitas de béisbol, y quien lo entrevistó en New York, da cuenta de la terrible situación de este ex lanzador.

Fidel está en una situación deplorable. Le colocaron un marcapasos luego de una operación en el corazón y está casi ciego. Comprés en un momento estuvo viviendo en las calles de New York y vive del chiripeo, de lo que aparezca, aun con sus dificultades de salud, cuenta Esmurdoc Cunillera.

Comprés nació en La Vega en 1965, Fue firmado en 1983 por el equipo de los Indios de Cleveland y estuvo activo en el béisbol profesional en una dilatada carrera hasta el año 2,000. Perteneció a los Indios, San Luis, Texas y San Diego.

Durante su carrera en las Menores registró 33-32, 3.94, 34 salvados en 254 partidos. Fue convertido en relevista exclusivamente desde 1991. Estuvo entre Doble A y Triple A en el periodo de los años 1990 y 1994, incluso fue protegido en roster de 40, sin embargo un homicidio en el que murió una joven al dispararse una pistola de manera accidental, más una lesión, lo sacó del béisbol organizado en 1994 (fue descargado en el caso de homicidio).

Entre 1995 y 1997 estuvo en el Béisbol de Taiwán, entre 1998 y su último año de acción en el 2,000 estuvo jugando en el Béisbol de México y mayormente en Liga Independiente de Estados Unidos.

En LIDOM perteneció durante toda su carrera al equipo de los Leones del Escogido, siendo un relevista de importancia con los escarlatas.

El caso de Fidel Comprés es uno más de los ex jugadores de nuestro país que no pudieron o no supieron aprovechar su talento y las oportunidades. Realmente el ex lanzador criollo necesita de la mano amiga de alguien que vaya en su ayuda.