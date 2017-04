Santana dice niño con problemas en las piernas es su mejor amigo en Cleveland

Carlos Santana

Especial para MLB.com

Mi nombre es Carlos Santana de los Indios de Cleveland pero también soy esposo, soy padre, soy hijo y también soy más que un pelotero.

El Opening Day es algo que cada pelotero sueña y cada día más, uno le da gracias a Dios porque cada día más uno va a empezar la temporada y sí, hay mucha expectativa especialmente en Cleveland, ya que venimos de una Serie Mundial y es algo que nos llena mucho de emoción.

Creo que de contento sí estuve, ya que nadie contaba con el equipo de Cleveland. Fue algo que fue una maravilla ya que llegamos hasta la cima. Decepción, no creo que (haya tenido) decepción porque me sentí como un campeón. Yo sé que en este juego hay que ganar y que saber perder. Nosotros, especialmente yo y mis compañeros, nos sentimos muy muy muy, primeramente agradecidos con Dios y segundo nos sentimos como campeones porque batallamos hasta el final.

Cleveland significa para mí lo máximo. Gracias a Dios me han dado la oportunidad de yo jugar en Grandes Ligas; fueron ellos que me abrieron las puertas y todavía sigo aquí. Es algo que significa mucho porque esta ciudad se está convirtiendo en una ciudad de más deportes ya con el equipo de los Cavaliers y los Cleveland Browns, y con nosotros los Cleveland Indians.

Hay algo que se nos refleja, un reflejo para nosotros, o sea para que la gente nos siga apoyando y seguir triunfando. Creo que Cleveland para mí ha sido lo máximo. Cleveland tiene buenas personas, la gente siempre está (apoyando) a uno; yo le agradezco mucho eso.

La comunicad es importante. Aquí con los policías, he hecho buenas relaciones con ellos, ya que yo me paro y yo los saludo y ellos se sienten bien y se sienten especial. Pero para mí, yo lo hago de corazón. Ellos siempre vienen aquí a mi casa y compartimos; me da el gusto de compartir con ellos.

Siempre estoy en la oficina y los policías aquí están para apoyarnos, uno al otro. Yo sé que a ellos les gusta el deporte y les gusta hablar de deportes, y yo normalmente me pongo a hablar. Ellos que siempre quieren saber de la pelota, y aguantar tantos juegos.

Y entonces, ahí yo les explico del porqué y que es lo que uno tiene que hacer. Me dicen que es algo muy interesante y que no es fácil ser pelotero, pero que cada día más y cada atleta que ellos ven, ellos siempre me dicen que los respetan mucho.

Otro miembro de la familia es Niko Lanzarotta. Niko es un niño que tiene problemas en su pierna y es algo que me llena mucho el corazón, que siempre trato de ponerlo feliz. Lo conocí un día que lo vi y me llamó y yo le regalé una pelota y él me dijo a mí que si yo le podía firmar. Él me preguntó que si yo podía dar un jonrón entonces yo le dije, 'si me das un abrazo.' Y él me dio un abrazo y entonces en el turno al bate yo di jonrón.

Entonces, de ahí paso a ser un show para los fanáticos pero para mí fue algo de corazón que no estaba en mi mente, nunca. Siempre, cada vez que lo veo lo hago con mucho amor y respeto. Le doy un abrazo, le doy amor y cariño, y Niko ahora es mi mejor amigo aquí en Cleveland. Hace dos semanas tuvo una operación y yo estuve orando por él y gracias a Dios todo salió bien.

Sé que soy una persona de mucha suerte. Esta ciudad, esta comunidad y esta organización significan mucho para mí. No sé qué me espera, pero no voy a pensar en la agencia libre. En lo que sí voy a pensar es ir al trabajo, ser buena persona y cuidar a mis seres queridos. Ese soy yo y eso es lo que hacemos aquí en Cleveland.