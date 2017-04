Los torneos y las rifas

FÉLIX OLIVO

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. Hace alrededor de 10 años que tuve la oportunidad de jugar mi primer torneo en el extranjero. Muchos recordarán los torneos que hacia la línea aérea AA, a los cuales muchos dominicanos asistían. Me tocó tener mi primera experiencia en uno de ellos en Orlando. Cuando terminamos de jugar (dos días de competencia) en la noche fue la cena de premiación. Cual fue mi sorpresa cuando llegó el momento de las rifas! El mejor premio era un ticket aéreo (de ellos mismos), y luego gorras, guantillas, un sand wedge, y como dicen por ahí, “un viaje de pendejadas”. Lo traigo a colación, porque definitivamente el dominicano está muy, pero muy mal acostumbrado, pues el estándar de las rifas ha llegado a ser el parámetro de medida de si un torneo queda bien o no. Y eso es totalmente injusto, amigos míos. Un torneo es una organización muy compleja, costosa, complicada y llena de detalles en la que una marca se involucra “hasta el cuello”, y me parece injusto que se califique el éxito de un torneo por la cantidad o calidad de artículos que tiene de rifa. Cuando usted paga el torneo, expresamente se le dice que incluye bolas de practica, green fee, carrito compartido, desayuno, almuerzo, y bebidas, y en algunos casos rifas. Entonces, ¿por qué enjuiciar la calidad de un evento que te ofreció todo lo que te prometió, sencillamente porque las rifas no le satisfacen? Como sabemos, el golf es uno de los deportes que más aporta a las clases menos pudientes, pues se hacen una gran cantidad de eventos caritativos. ¿No cree usted injusto que se haga un evento a beneficio de una fundación, por ejemplo de ayuda a niños desposeídos, y se tenga que invertir un dineral dizque en rifas? Necesita usted un palo adicional? Una caja de lubricantes. Un pasaje aéreo? Una cena en un restaurante fancy? Un putter? No ombe no. ¿No es mejor invertir en la causa que apoya el torneo? Dejemos esa costumbre de por Dios. Y quiero dejar claro que no es que me moleste que un evento se rebane la cabeza buscando un presupuesto altísimo para comprar artículos para las rifas. Lo que si me molesta es que se enjuicie la calidad del torneo dizque porque “las rifas estuvieron flojas”. Sencillamente después de que la organización puso en escena un buen evento, masacrarlo así es sencillamente injusto.

Mantengan la bola en el fairway!