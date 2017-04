¡Cierra el Canita y abre el Tour Claro!

Félix Olivo

Santo Domingo

El Canita Golf Tour es un “invento” que dio frutos en su debut. Hiram Silfa y todo su equipo deben estar muy contentos porque la idea de hacer el primer Tour de golf para profesionales fue todo un éxito. La gira culminó el domingo nada más y nada menos que en Corales con el triunfo de Julio Santos tras tres rondas, pero George Riley fue el que más puntos acumuló durante la temporada, resultando campeón overall. Por los juveniles, el mejor fue Enrique Valverde. El evento cerró con un pool de invitados que disfrutaron de jugar Corales y luego viendo la final del Masters. Felicidades a los ganadores y al Puntacana Resort and Club por la puesta en escena del Tour.

Arranca el Tour Claro

Santiago fue de nuevo la sede elegida para el arranque del Tour Claro, que en 2017 celebra su décima edición. Torneo a casa llena con todo en su punto como nos tiene acostumbrados Claro. 100 golfistas sobre los fairways del Santiago Golf Club, resultando las siguientes parejas clasificadas hacia la gran final que va el 19 de agosto en Corales: Cat. A, 1ero. In Jung Kang y Ho Jing Kan (65), 2do., Eddie Tsengy Chang y Wen Ta Li (66)* y 3ero., César Dumit y Edwin Ramo (66)*. En la Cat. B, 1ero., Carlos Gutiérrez y Marcos Balaguer (61), 2do., Eligio Cerda y Pedro Estévez (62), y 3ero., José J. Bojos y Samuel Bueno (65). En la Cat. C, 1ero., Amaury Polanco y Haime Thomas Frías (69), 2do., Pantaleón Salcedo y Pedro Manuel García (70), y 3ero., Roberto Serrano y Juan Manuel Rodríguez (71). Premios Especiales: Drive más largo, hoyo 5, Ramsés Peguero (337 yardas), Drive más preciso, hoyo 15, Nelson Rosario (12 pulgadas de la línea), y Acercamiento a Bandera, hoyo 12, Antonio Núñez (5 pies, 9 pulgadas). También fueron celebrados con rotundo éxito los Torneos FARD (Dye Fore), Britcham (Dientes de Perro), y ADOEXPO (La Estancia). Por razones de espacio no les doy los detalles, pero para ver los resultados de todos estos eventos vayan a www.fiebredegolf.com