Rafaelito, no te olvidaremos

Cuqui Córdova

Hay amistades que cuando se marchan de este valle de lágrimas, por diferentes razones no las podemos olvidar, en el caso de nuestro amigo de infancia, el inolvidable Rafael Molina Morillo, contemporáneo nuestro y coterráneo también, es uno de los que quedan perennes en el pensamiento, no importa el tiempo de su partida.

El hijo de Cholo Molina y de Icelsa Morillo nació en La Vega, en fecha lunes 31 de marzo de 1930, y falleció el domingo 2 de abril del 2017, a los 87 años.

El otrora periodista casó con la dama vegana Francia Espaillat Franco, procreando cuatro hijos, José Antonio, Amelia, María Alicia y Silvia María.

Recordamos cuando éramos un muchacho inquieto en La Vega de los años 40 y tratábamos de ir al teatro La Progresista para ver películas, cuyo arrendatario era Cholo Molina, y cuando él me veía, tenía entrada gratis, pues Cholo y mi padre eran muy buenos amigos y esa misma hermandad la tuvimos Rafaelito y un servidor a través del tiempo. Hemos sentido mucho el deceso del viejo amigo y aun cuando estuvimos en la funeraria y en la iglesia, su recuerdo lo tenemos latente en nuestro pensar y en el día a día.

Estamos seguro que Dios tendrá al vegano abogado en un lugar de preferencia. Sus méritos en la tierra fueron buenos.

Cosas raras de la vida, coincidencias

Al enterarnos que la famosa artista mexicana María Félix había nacido y fallecido en la misma fecha, un 8 de abril. Llegó en 1914 y dejó de existir en el 2002, a los 88 años, nos hace pensar algunas coincidencias nuestras, nacimos un 24 de diciembre de 1929 (noche buena), a las 11:30 de la noche, media hora antes que el Mesías y mi madre también nace un 24 de diciembre, 30 años antes, por supuesto, y nuestro padre vino al mundo un día primero de 1900, año nuevo, comenzando el Siglo XX. Los tres cumpleaños (padre, madre e hijo) se celebraban en las navidades. Luego trabajé por 33 años en la empresa petrolera Shell, la edad en que murió Cristo. Diríamos que todo esto son cosas raras de la vida. No sabemos, pero nos ponen a pensar. De todas maneras trataremos de seguir viviendo hasta el día final, procurando, con la ayuda de Dios, no hacer lo mal hecho, siendo fiel a la amistad y humilde en el comportamiento. No somos santo, pero mientras tanto seguiremos extraño con las coincidencias que hemos tenido en nuestro vivir terrenal.

Noticias Varias

Agradecemos la entrevista que nos realizara nuestro amigo Franklin Mirabal por “Impacto Deportivo”, a través del canal 37. Esto ocurrió el sábado 25 de marzo. Gracias de nuevo.

****

El combate contra la corrupción en Dominicana es muy complicado. La intención no basta, hay que entrarle con las dos manos.

****

Vemos muchos inválidos en las calles de Santo Domingo. El gobierno debería recogerlos, alimentarlos y darles medicinas.

****

Esperamos que la “Negra Pola”, nuestro amigo Pedro Guerrero, pueda recuperar lo antes posible su deteriorada salud. Es nuestro mayor deseo.

****

El fraterno Ubi Rivas sugiere en uno de sus escritos en el matutino “Hoy” que el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, nuestro apreciado amigo, sea candidato a la Presidencia de la República en los comicios del 2020. Estamos completamente de acuerdo.