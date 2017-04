Dejan iniciados trabajos de los Juegos Nacionales

Salcedo

El ministro de Deportes Danilo Díaz proclamó aquí el inicio de los trabajos de organización y montaje de los XIV Juegos Deportivos Nacionales, que se llamarán “Hermanas Mirabal”, pautados para celebrarse en marzo de 2018, con sede principal en este municipio.

“Quisimos hablar al principio para tratar de crear el clima necesario de lo que es el inicio en el día de hoy de la organización de lo que van a ser los Juegos Deportivos Nacionales más espectaculares que se hayan realizado”, afirmó el funcionario durante una reunión en la sede de la Gobernación provincial en la que se dieron cita las principales autoridades y las fuerzas vivas del deporte provincial.

“No tengo la menor duda de que así será”, continuó.

“Y no lo digo por lo que podamos hacer desde el Ministerio de Deportes, sino sobre todo, por lo que ha sido y lo que es esta provincia… trabajadora y que ha sabido afrontar muchos retos y que de todos ellos ha salido vencedora y esta vez no va a ser diferente”, Expresó Díaz ante una serie de personalidades locales, como el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, el senador Luis René Canaán, el gobernador provincial Luis Yaport y la alcaldesa de Salcedo Mercedes Ortiz.

Indicó que los juegos van a ser el resultado del esfuerzo de toda la provincia y de todas las fueras vivas organizadas de la mismas. “Ahí va a estar la clave del éxito”, sentenció. Reiteró que en esta fecha se inician los trabajos de los Juegos, que esta era una reunión de rigor que había que darse, “para escuchar y compartir para retroalimentarnos y poder saber qué ruta tomamos”.

Las palabras de bienvenida la ofreció el gobernador provincial Luis Yaport, quien manifestó que en esta fecha comienza a sembrarse la semilla de lo que serán unos exitosos Juegos Hermanas Mirabal.

Aseguro que la gran motivación que existe entre las autoridades oficiales, el sector deportivo y el empresarial contribuirán al éxito de los Juegos.