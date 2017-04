Tony Romo se retira de la NFL

AP

Tony Romo se retirará de la NFL y reemplazará a otro exquarterback, Phil Simms, en la cabina de transmisión del canal CBS tras decidir que no jugará con ningún otro equipo que no sean los Cowboys de Dallas.

Romo, que tendrá como compañero de transmisiones a Jim Nantz, contempló ofertas de varias cadenas de televisión, además de la posibilidad de jugar con otro equipo tras perder la titularidad en Dallas la temporada pasada, dijo una persona el martes a The Associated Press. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque Romo no ha divulgado sus planes. Una vocera de CBS no contestó de inmediato a un mensaje pidiendo un comentario al respecto.

La partida de Romo de Dallas era el desenlace más probable desde noviembre, cuando regresó al equipo tras perderse las 10 primeras semanas de la temporada por una lesión de la espalda. El quarterback aceptó entonces que el puesto pertenecía al novato Dak Prescott, quien ayudó al equipo a clasificarse a los playoffs.