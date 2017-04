Masters y la gloria del Augusta National

Félix Olivo

Santo Domingo

Si gana Dustin Johnson, seguiría demostrando su gran dominio consiguiendo su segundo Major en 10 meses, y su sexta victoria en el Tour desde que ganó el US Open.

Si gana Rory McIlroy “finalmente” completaría SU “Grand Slam”. De lograrlo, con solo 27 años, se convertiría en el tercer jugador más joven de la historia en conseguirlo, uniéndose a Tiger Woods y a Jack Nicklaus.

Si gana Hideki Matsuyama, se convertiría en el primer jugador japonés en ganar un Major. Con 25 años, Matsuyama sería también el jugador más joven de la actualidad en ganar un Major (detrás de Spieth).

Si gana Phil Mickelson, empataría a Tiger Woods y a Arnold Palmer con cuatro chaquetas verdes. Con casi 47 años, Phil se convertiría también en el jugador de más edad en ganar el Masters (vencería a Nicklaus, de 46).

Si gana Sergio García, se quitaría “el mono de arriba” de ser “uno de los mejores jugadores del circuito sin un Major”, y con 37 años se uniría a Seve Ballesteros y José María Olazábal como los únicos españoles en ganar el Masters.

Si gana Rickie Fowler, seguiría la racha de seis ganadores primerizos y su estatus cambiaría de “muy bueno” a jugador “elite”.

Si gana Jordan†Spieth, casi podría llamarse el dueño de Augusta, pues tendría dos Masters y dos segundos lugares en solo 4 años, y pasaría a ser No. 2 del mundo.

Si gana Justin Thomas†, se une a Spieth†como campeones de Majors de la clase 2011 del Tour y obtendría su cuarto triunfo en la actual temporada.

Si gana Jason Day, sería la victoria más dulce y esperada de su vida.†Day “amaga y no da” y casi gana en 2011 y 2013. Luego lideró la primera ronda de 2016 para luego desaparecer en el tablero.

Si gana Martin Kaymer, pondría la tercera pata a la mesa del Grand Slam y otro Major lo pondría a las puertas del Salón de la Fama del Golf. También se uniría a Bernhard Langer como los únicos alemanes en ganar el Masters.

Si gana Patrick Reed,†pasaría a ser el hombre más querido del este de Georgia en donde ganó el Campeonato Nacional de la Universidad Augusta State. A nivel personal llevaría otra chaqueta verde a Texas, su estado natal.

Finalmente, usted, ¿a quien le apuesta? Con lo caliente que está Dustin Johnson y con la fineza de Jordan Spieth, doy a ambos como favoritos. Mi tercera y cuarta opción? Rory McIlroy y Rickie Fowler. Vamo al mambo!

TORNEO ACOPROVI 2017

Por tercer año seguido, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) celebra su torneo de golf, de nuevo en el Iberostate GC. 90 golfistas compitieron en formato Best Ball Stableford con el 80% del hándicap. Los campeones del evento fue la pareja Juan isidro García - Alfredo Freites con 38 puntos gross. El Mejor Score Neto Overall quedó en manos del dúo Francis Caamaño - Juan Melo con 46 puntos. A continuación los ganadores por categoría y premios especiales: Categoría C, Fermín Acosta Sr. y Fermín Acosta Jr. (40 puntos). 2do. Lugar, Miguel Russo Sr. Y Miguel Russo Jr. (39), y 3ro., Erich Czarlinksni y Gabriel Czarlinksni con 37. Categoría B, la pareja compuesta por Pedro Rosario y Luis Severino dominó con 42 puntos. En segundo llegaron Daniel Santana y Marlon Echavarría (41), y en tercero, Fausto Conde y Raúl Parra (40). Categoría A, Neit Nivar y Masao Yonemura (42), Freddy Sierra y Saulo Mota (39)* y Luis Escolástico y Juan Pablo Villegas (39)*, tras desempate de tarjetas. En los premios especiales, Erick Jiménez (hoyo 9), ganó el Drive más Largo y el acercamiento a bandera (hoyo 16) lo ganó Alfredo Freites. La premiación fue celebrada en uno de los salones del Iberostar Hotel. Nos vemos en 2014.