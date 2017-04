Bauza tendría los días contados en Argentina

AP

Buenos Aires

Gerardo Bauza tendría los días contados como técnico de Argentina, donde muchos sectores cuestionan abiertamente su continuidad.

Incluso el flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se mostró ambiguo el lunes al hablar sobre el futuro del timonel.

Tapia subrayó primero que se le respetaría el contrato a Bauza pero después remarcó que durante esta semana se reuniría con el técnico y después “analizaremos los pasos a seguir”.

Argentina figura quinta en las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial, en zona de repechaje en una puja en la que los cuatro primeros avanzan en forma directa. Bauza quedó en la cuerda floja tras una sufrida victoria 1-0 en Buenos Aires y una derrota 2-0 frente a Bolivia.

Al parecer, el candidato para reemplazarlo sería su compatriota Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla español y quien que le dio a Chile su primer título de la Copa América como local en 2015.

“Bauza es el DT de la selección argentina. Tiene un contrato firmado. Nosotros nos vamos a reunir con él. Aún no pude”, declaró Tapia en los estudios de televisión del diario La Nación. “No fuimos parte de su elección, tampoco sé su pensamiento ni su idea. Una vez que charlemos analizaremos los pasos a seguir”.

En medio de un caos institucional en AFA, a Bauza lo designó una comisión de la FIFA que desembarcó en junio de 2016 tras la renuncia del anterior técnico Gerardo Martino y se quedó hasta el miércoles, cuando Tapia ganó elecciones para presidente y en la que fue el único candidato.

El diario Clarín dice el lunes que la dirigencia de AFA “inició un operativo de desgaste para despedirlo” (a Bauza).

“Si me echan me levanto y me voy a mi casa, pero estoy firme para seguir”, declaró Bauza a Canal 13 la medianoche del domingo, cuando el técnico se hizo eco de coincidentes versiones que indican que sería despedido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lidera su flamante mandamás Claudio Tapia.

“La mayoría de los dirigentes no estamos de acuerdo con Bauza como entrenador de la selección”, declaró el jueves el presidente de Lanús e integrante del comité ejecutivo de AFA, Nicolás Russo. “Hay que resolver si Bauza sigue o no. Hay técnicos indiscutibles como (Diego) Simeone o Sampaoli”.