Neymar afirma que todavía no se ve como el mejor futbolista del mundo

EFE

Sao Paulo

El delantero Neymar afirmó ayer que sueña con ser el mejor futbolista del mundo, pero matizó que todavía no se ve como tal y que su desafío es elevar su nivel cada día.

"Todo jugador sueña con ser el mejor del mundo y mi sueño es ese, pero todavía no me veo así. No me gusta hablar sobre que soy mejor que alguien, me gusta hablar de mí mismo", declaró el jugador de 25 años en una entrevista con el programa Altas Horas, de la red Globo de televisión.

"Mañana quiero ser mejor que hoy y así por delante", expresó al ser preguntado sobre las comparaciones que recibe.

Sobre el momento que vive la selección brasileña, la primera clasificada al Mundial de Rusia pese a que a restan cuatro jornadas para el fin de las eliminatorias sudamericanas, expresó que le faltaba mando, una condición adquirida nuevamente con el entrenador Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.

"Creo que la selección siempre tuvo un ambiente bueno, placentero de trabajar, de estar allí todos juntos. Lo que faltaba era nuestra identidad, tener alguien ahí con mando, que transmitiera su modo de pensar dentro del campo y nos ayudara", expresó.

También habló de su momento en el Barcelona y de la goleada por 6-1 al París Saint Germain en la Liga de Campeones de Europa.

"En mi opinión, fue el partido más importante en el que participé. Al final del partido extrapolé por marcar un gol milagroso, pasar de fase, fue un momento muy increíble. Eso va a quedar guardado para el resto de la vida", puntualizó.