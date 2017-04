¿Fortuna, el mejor dos defensivo basket RD?

Freddy Tapia

Santo Domingo

En una posición en la que ha brillado parte de lo mejor del baloncesto dominicano, Manuel Fortuna se destaca por ser el de mejor defensa de todos.

Eduardo Gómez, Iván Mieses, Máximo --Tepo-- Tapia, Jesús --Chu-- Mercedes, Mauricio Espinal y Eladio --Yayo- - Almonte, entre otros, fueron defensas tiradores con un talento especial.

Todos ellos con mayores herramientas ofensivas y mejores baloncestistas, en sentido general y, con excepción de Espinal, también le superaban dribleando el balón y, por vía de consecuencia, en el juego de transición.

“Lo primordial de un equipo es la defensa, Yo me enfocado en eso y me alegra ser mencionado en un grupo como ese”, manifiesta Fortuna, de 32 años. “Es una virtud que Dios me ha dado, una bendición”.

“Los mejores siempre van a encestar, pero uno trata de limitarlos, de cansarlos para disminuirles sus puntos”, declara el orgullo de Villa Consuelo y estrella del equipo Rafael Barias.

Los más difíciles

A la hora de mencionar a los jugadores más difíciles que ha defensido, no vacila en seleccionar a los escoltas estadounidenses Justin Dentmon y Damien McSwine, quienes en el pasado reforzaron en el torneo de la LNB a los Cocolos de San Pedro de Macorís y Huracanes de Puerto Plata, respectivamente.

“Los dos son muy veloces, los cambios de direcciones, gran jumper y el excelente manejo del balón lo hacían muy difícil de marcar”, explica.

“Pero se trata de hacer algo, se trata”. Pedro Leandro Rodríguez, un ex delantero que acompañó su buena ofensiva con la defensa, lo cual no ocurre a menudo, no alberga duda de que “Mañé” ha sido el mejor defensor de la demandante posición dos, pero no deja de sacarle su comida aparte a Eduardo Gómez.

“Él se anticipa de manera muy eficiente y es muy sagaz en el momento de encimarse al jugador sin dar dar faltas”, argumenta Rodríguez, un delantero que en su tiempo disfrutaba el reto de defender a los más copiosos anotadores del equipo contrario, sin importar si eran centro, “fowards” o escoltas.

Apunta que defender es una actitud porque es muy agotador y en el caso de Fortuna, de 6-2 de estatura y 190 libras, la faena se torna más complicada porque es pequeño para la posición y con frecuencia tiene de frente a jugadores que le aventajan en estatura y peso.

“Para mí, él ha sido el mejor defensor de esa posición”, considera también Julián Suero, un cronista especializado en baloncesto que también se desempeña como gerente general de los Leones de Santo Domingo.

Gómez, gran defensor

No obstante, Suero hace un paréntesis en su juicio porque entiende que Gómez le superó en ese apartado pero solo por el corto período 1974-78.

Argumenta que las lesiones en las piernas mermaron en lo adelante esa capacidad del emblemático jugador del Club Naco, formado en Estados Unidos y quien revolucionó esa posición en el país porque, además, aportaba su cuota debajo de los tableros.

“Manuel nunca ha mermado su calidad en ese lado de la cancha, como defensor”, expresa Suero, quien, además, resalta el liderazgo de Fortuna en el Barias y en Villa Consuelo.