RD vence a México y avanza a semifinales invicta

La Habana, Cuba

La selección dominicana detuvo el ímpetu del equipo de México para con su triunfo 3-1 (25- 15, 25-18, 21-25, 25-9) ganar invicta el grupo C y avanzar directamente a las semifinales de la Copa Panamericana Sub-18.

Notable es la maestría y solidez de las campeonas continentales, que tuvieron en Yaneirys Rodríguez a la máxima anotadora del juego con 21 puntos, escoltada por sus compañeras Jazmin Guillén (17) y Liniannis Feliz Sena (14).

Por las perdedoras sobresalieron a la ofensiva Amaya Guereca (16) y Esther Castro (14).

El brasileño Alexandre Ceccato, dirigente de República Dominicana: “Fue muy buena victoria, las rivales saben jugar, son muy peligrosas y para nosotros resultó una prueba muy importante porque no contamos con la gran figura de Natalia Martínez, quien se recupera de una lesión”.

Ricardo Naranjo, dirigente de México: “Al nivel que se juega en esta Copa el que más errores cometa no podrá lograr el triunfo, eso nos pasó en el primero y cuarto parcial, no bloqueamos ni ofensivamente estuvimos bien. No obstante le ganamos un set y estamos satisfechos porque ellas aprenden y consiguieron clasificar al Mundial, nuestra primera meta”.

Yaneirys Rodríguez, capitana dominicana: “Luchamos hasta el final, perdimos el set porque nos confiamos, nos creímos ganadoras y reaccionamos pues las mexicanas es un plantel de mucha calidad”.

Amaya Guereca, jugadora de esquina de México: “Creo que jugamos muy bien, especialmente en el tercero que ganamos y sin dudas las dominicanas cuentan con un gran bloqueo, eso fue lo que nos limitó en el cuarto parcial, pero contentas con el boleto mundialista”·