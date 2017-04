Machado está entre los candidatos para el MVP

Doug Miller

MLB.com

Los jugadores de las Grandes Ligas están casi listos para salir al el terreno y empezar a hacer historia. La temporada del 2017 se avecina, con los Cachorros de Chicago ansiosos por empezar a defender su inolvidable y tan esperada corona de la Serie Mundial y los otros 29 clubes con ganas de destronarlos en octubre.

Cada una de las preguntas de la temporada muerta se responderá durante los próximos 162 juegos y la postemporada, pero antes de que lleguemos al Día Inaugural, siempre es bueno divertirse haciendo pronósticos.

Con eso en mente, les preguntamos a más de 50 expertos de MLB.com y MLB Network cómo ven la temporada del 2017 en términos de los premios individuales.

Estos son los resultados:

JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA LIGA AMERICANA

1. Mike Trout, OF, Angelinos: Esta parece la designación obvia de cada año, y con mucha razón. Trout ganó su segundo JMV de la Liga Americana el año pasado y ha terminado segundo en la votación en sus otras tres temporadas completas. Oh, y no cumplirá los 26 años sino hasta el 7 de agosto.

2. Carlos Correa, SS, Astros: El puertorriqueño Correa no estuvo en la pelea por el JMV en el 2016 después de ganar el Novato del Año la temporada anterior, pero igual bateó .274/.361/.451 con 20 jonrones a los 21 años. Y eso fue a pesar de que lidió con varias lesiones. Un buen presagio de lo que podría venir.

3. Manny Machado, 3B, Orioles: Con topes personales en jonrones (37), empujadas (96), anotadas (105), promedio de bateo (.294) y OPS (.876) a los 23 años en el 2016, el futuro y el presente lucen muy bien para Machado y los Orioles.

También recibieron votos: Mookie Betts, OF, Medias Rojas; Josh Donaldson, 3B, Azulejos; el dominicano Adrián Beltré, 3B, Rangers; el quisqueyano Gary Sánchez, C, Yankees; el venezolano José Altuve, 2B, Astros; el venezolano Miguel Cabrera, 1B, Tigres.