Yadier no negociará durante la campaña

Jenifer Langosch

Jupiter, Florida

Rejuvenecido después del excelente desempeño con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, Yadier Molina regresó a los campos de entrenamiento confiado de que todavía le quedan muchos años por jugar detrás del plato y está listo para determinar si los jugará como Cardenal de San Luis.

Molina le puso una fecha límite a los Cardenales, dejando en claro que está abierto a convertirse en agente libre si él y su club no llegan a un acuerdo para una extensión de contrato antes del Día Inaugural del equipo el 2 de abril. Su contrato actual, que le hará ganar US$14 millones esta campaña, incluye una opción mutua para el 2018. Sin embargo, es poco probable que Molina ejerza su parte de esa opción.

Al cuestionársele si se siente intrigado por explorar su valor en el mercado libre por primera vez, el puertorriqueño respondió, “Oh sí”.

“Me encantaría”, agregó. “O sea, me gustaría quedarme aquí, pero al mismo tiempo, no le temo a convertirme en agente libre. Créanme, todavía me queda bastante gasolina en el tanque. Me siento muy bien. Me siento como un chico de 20 años. Créanme, no le tengo miedo a convertirme en agente libre”.

El gerente general John Mozeliak, quien sostuvo pláticas preliminares con el agente de Molina previo al Clásico Mundial de Béisbol, ha expresado interés en reanudarlas. El directivo está dispuesto a extender dichas negociaciones hacia la temporada regular.

Pero Molina no está dispuesto a ello.

“Tenemos una semana más para platicarlo y después de eso sólo me concentraré en mi juego”, advirtió Molina. “Sea lo que sea que quieran hacer, como lo dije antes, me encantaría permanecer aquí, pero si no desean gastar dinero, también lo entiendo. Esto es un negocio.